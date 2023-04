Sally Jenkins Cmo di SentinelOne

SentinelOne ha nominato Sally Jenkins Chief Marketing Officer. In questo ruolo, Jenkins sarà responsabile della definizione, dello sviluppo e dell’attuazione delle strategie di marketing dell’azienda. Obiettivo: valorizzare SentinelOne come brand e sostenerne l’espansione come leader di settore. Jenkins riporterà direttamente al Ceo Tomer Weingarten.

Avrà la responsabilità di delineare le strategie di marketing dell’azienda a livello internazionale

“Jenkins ha contribuito a delineare le migliori strategie di marketing per alcuni dei brand più influenti in vari settori”. Ha detto Tomer Weingarten. “La sua esperienza in ambito SaaS, dei dati e della cybersicurezza rappresenta la formula perfetta per raggiunge i nostri obiettivi. Il contesto della cybersecurity non è mai stato così complesso e le imprese hanno un disperato bisogno di una piattaforma in grado di proteggerle da attacchi. Sally ha competenze su come posizionare e delineare la gamma di offerta per potenziare e consolidare la nostra leadership”.

Prima di SentinelOne ha lavorato in Elastic, Informatica, VMware e Symantec

Jenkins ha una comprovata conoscenza della definizione delle strategie di marketing e di ciò che richiedono le imprese primarie nei settori B2B e B2C. Jenkins arriva in SentinelOne dopo aver ricoperto il ruolo di CMO in Elastic. Un vendor di soluzioni per la sicurezza e l’osservabilità dei dati basate su Elasticsearch. Lì ha saputo rivoluzionare con successo il posizionamento, la strategia di marketing e la vision dell’azienda. Ha contribuito a fare crescere il fatturato del 300% durante il suo incarico. Prima di Elastic, è stata CMO di Informatica. Un’azienda di gestione dei dati AI-powered dove è stata determinante nel riposizionamento come leader nell’enterprise cloud data management.

Esperta nel campo delle scienze e abilità del marketing

Sally Jenkins è stata proclamata dal Silicon Valley Business Journal come CMO dell’anno, è consigliere del Board di data.world ed è consulente di Aware, Inc.

“Le aziende sono alla ricerca di modi efficaci per migliorare lo stack tecnologico e potenziare la loro postura di sicurezza. SentinelOne, con una tecnologia senza pari. La propria vision orientata al futuro della sicurezza, è in una posizione unica per farlo. Confido di poter valorizzare ancor di più il brand di SentinelOne,. Mi concentrerò in modo costante sulla generazione di domanda per sostenere la crescita senza precedenti della nostra azienda”.

Ma chi è SentinelOne?

Piattaforma di cybersecurity che incorpora prevenzione, rilevamento, risposta e ricerca basati sull’Intelligenza Artificiale per endpoint. Ma anche container, workload cloud e dispositivi IoT in una singola piattaforma XDR completamente autonoma. Con SentinelOne, si ottiene piena trasparenza su tutto ciò che accade nel network nel rispetto della velocità elaborativa, per sconfiggere ogni attacco, in ogni fase del ciclo di vita delle minacce.