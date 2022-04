SentinelOne premiata da Comparably

SentinelOne, fornitore di una piattaforma automatizzata di cybersecurity, ha ricevuto da Comparably una serie di riconoscimenti per la leadership e il clima aziendale.

L’azienda è stata nominata nelle liste di Comparably 2022 come Best Company Out-look, Best Place to Work San Francisco/Bay Area, Best Global Culture, Best Engineering Teams e Best Sales Teams.

“Perché abbiamo straordinarie prospettive di crescita? E l’abilità di saper risolvere problemi di cybersecurity mission critical? Semplice, grazie alle nostre persone”. Ha detto Tomer Weingarten, ceo. “La dedizione e l’instancabilità dei nostri team ci permette di raggiungere questi risultati”.

Cosa sono i Comparably Award

Si basano sulle risposte anonime dei dipendenti dell’azienda. Hanno riconosciuto quanto le opportunità che l’azienda e il settore della cybersecurity devono saper cogliere, siano una delle ragioni delle loro buone prospettive aziendali.

“La nostra dedizione e l’impegno per il benessere e il coinvolgimento continuano a consolidare la nostra filosofia di cultura, anche mentre cresciamo. E ci espandiamo rapidamente a livello globale”. Ha voluto ricordare Divya Ghatak, chief people officer nella foto. “Le nostre persone e i nostri valori sono le fondamenta di SentinelOne. Senza di loro, non saremmo l’azienda che siamo oggi”.

Nel suo staff l’azienda annovera Keenan Conder responsabile legale della società con la carica di chief legal officer & corporate secretary. Il manager può contare su 25 anni di esperienza nello sviluppo di aziende pubbliche nel settore tecnologico, entra in SentinelOne dopo aver ricoperto i ruoli di executive vice president. Ma non solo. E’ stato anche general counsel e corporate secretary in Tableau Software. Qui si è occupato della gestione di questioni legali e regolamentari, partendo dall’IPO del 2013, generando una forte crescita internazionale. Tra cui la sua acquisizione, integrazione e sviluppo costante all’interno di Salesforce.com, Inc.