SentinelOne apre a Est e Fiditalia a Ovest

SentinelOne inaugura un centro di R&S a Praga per ampliare le attività di engineering globali e promuovere il sistema economico locale con prospettive di sviluppo tecnico.

Il fornitore di una piattaforma automatizzata di cybersecurity ha aperto un nuovo ufficio e centro di innovazione a Praga, nella Repubblica Ceca. La nuova sede si occuperà delle attività di sviluppo dei prodotti per potenziare i team distribuiti in tutto il mondo, dall’America, all’Europa e in Asia.

Repubblica Ceca opportunità per SentinelOne

SentinelOne prevede di assumere 100 nuovi professionisti nei prossimi 12 mesi creando opportunità economiche e di sviluppo professionale a livello locale.

Martin Matula, nominato vice presidente e general manager, engineering site lead della Repubblica Ceca, guiderà il team di sviluppo a livello regionale. Sempre Matula gestirà la crescita del team di ingegneri della Repubblica Ceca, espandendosi in tutta l’Europa Centrale e Orientale.

SentinelOne è comunque una piattaforma di cybersecurity di prevenzione, rilevamento, risposta e ricerca basati sull’IA per endpoint, container, workload cloud e dispositivi IoT in una singola piattaforma Xdr.

Presidiare il Centro Sud obiettivo di Fiditalia

Fiditalia, società del gruppo Société Générale, è presente da 40 anni nel mercato del credito al consumo. Ha deciso di inaugurare otto nuovi ‘punto credito’ con l’obiettivo di essere più vicina alla clientela.

Le città interessate all’iniziativa sono: Bologna, Foggia, Grosseto, Guidonia Montecelio (RM), Melfi (PZ), San Nicandro Garganico (FG), Viareggio (LU) e Terni.

Nei primi sei mesi del 2021 ha generato incrementi dei volumi nelle seguenti aree:

1) Area Territoriale Toscana (che comprende anche l’Umbria), pari al 29%. In modo particolare le performance relative ai prestiti personali hanno registrato un aumento della produzione del 60%, e al credito finalizzato auto, in crescita del 43%.

2) Area Territoriale Puglia (che comprende anche Basilicata e Calabria), un aumento della produzione pari al 41%. I prestiti personali sono cresciuti del 91%. La cessione del quinto dello stipendio e della pensione ha avuto un incremento dei volumi del 56%. Il credito finalizzato auto è cresciuto del 43%.

3) Area Territoriale Emilia Romagna pari al 38% rispetto allo stesso periodo del 2020. Le performance relative ai prestiti personali, (+72%), la cessione del quinto dello stipendio e della pensione e al credito finalizzato “auto”: (+49%).

4) Area Territoriale Lazio-Sardegna, con volumi in crescita del 46%. Le performance relative al credito finalizzato auto ha registrato un incremento della produzione pari al 55%. Il prestito “altro finalizzato”, ha registrato comunque un aumento dei volumi del 39%, e ai prestiti personali, in crescita del 33%.

Naturalmente i nuovi sportelli finanziari si affiancano agli oltre 150 distribuiti in tutta Italia.

Share