Tutte le accelerazioni di Patrizia

Patrizia accelera le proprie ambizioni di crescita globale con la nomina di Asoka Wöhrmann a CEO e Slava Shafir a COO.

Asoka Wöhrmann è il nuovo CEO. Sarà responsabile dello sviluppo della piattaforma globale di asset reali di Patrizia, dell’esecuzione della strategia della Società e dell’espansione della sua impronta globale.

Il fondatore e CEO Wolfgang Egger supporterà il CEO designato per un breve periodo di transizione e si concentrerà sulle relazioni strategiche esistenti. E future con i clienti e sullo sviluppo strategico dell’azienda, anche come membro del CdA.

Slava Shafir nominato COO per guidare lo sviluppo delle operazioni aziendali, IT e Fund Services, garantendo operazioni efficienti del portafoglio di prodotti internazionali di Patrizia.

La nomina del nuovo CEO e COO segna un passo nel guidare le ambizioni di crescita globale di Patrizia dopo la riuscita conversione della società in SE. E la creazione di una nuova struttura di gestione e di un team di leadership nel 2022

Dopo la fine del suo mandato come Co-CEO, Thomas Wels continuerà a supportare l’azienda come consulente senior con particolare attenzione all’Asia-Pacifico e al Giappone

Asoka Wöhrmann è stato CEO di DWS Group, un asset manager globale quotato in borsa con oltre 800 miliardi di EUR di AUM a livello globale, parte del gruppo DB. Assume la responsabilità e diventerà CEO unico dopo un breve periodo di transizione per guidare la prossima fase di crescita della piattaforma.

Slava Shafir si unisce a Patrizia da Corsair Capital e assumerà la responsabilità della nuova funzione COO di Patrizia a partire dal 1° giugno 2023.