PATRIZIA nel 2023 ha investito 3,5 miliardi

PATRIZIA nel 2023 ha continuato a rafforzare la propria piattaforma globale di investimenti. Ha realizzato transazioni per oltre 3,5 miliardi di euro in settori di mercato interessanti. Settori sostenuti dai principali megatrend di transizione che stanno trasformando le economie e le società di tutto il mondo.

Partner molto attivo per i propri clienti

Oltre un quinto del capitale investito (21%) è stato destinato alla digitalizzazione delle comunità e a soluzioni di smart city attraverso nuove reti in fibra e operatori di banda larga. Il 20% è stato investito nel settore residenziale, con acquisizioni di alloggi per affitti a prezzi accessibili e sostenibili. Oltre l’11% del capitale è stato impiegato per la transizione energetica globale attraverso investimenti in stazioni di ricarica per veicoli elettrici. E inoltre nella distribuzione dell’energia e nel settore delle rinnovabili. Quasi il 10% è stato destinato a opportunità di credito per il real estate e il settore delle infrastrutture.

Una potenza di fuoco per cogliere opportunità di mercato interessanti

PATRIZIA ha investito anche nella piattaforma di asset in economia reale per rafforzarla e promuoverne la crescita futura. Il programma di ristrutturazione e sviluppo è stato di 2,6 miliardi di euro (il 44% per progetti relativi a uffici e il 37% ad abitazioni). Il Gruppo inoltre ha gestito circa 1 miliardo di euro di progetti capex ad alto valore aggiunto. Tra i progetti anche il riposizionamento e l’utilizzo del fotovoltaico nella logistica urbana in Germania.

In Italia sono stati conclusi investimenti per 125 milioni di euro

Il Gruppo ha inoltre firmato contratti di locazione commerciale per oltre 575.000 mq con importanti locatari come Clifford Chance, Coca-Cola Group, Commerzbank e BMW. Quasi 3 miliardi di euro di rifinanziamento del debito sono stati garantiti dalla piattaforma che PATRIZIA dedica ad asset primari. Tra questi Commerzbank Tower di Francoforte e l’impianto di stoccaggio energetico Caverns nel nord della Germania. Un’azienda, quest’ ultima, che sta testando lo stoccaggio sicuro di idrogeno su larga scala.

Esiste una robusta domanda di immobili commerciali di alta qualità

Secondo Asoka Wöhrmann, Ceo di PATRIZIA le opportunità di investimento più interessanti saranno colte dagli operatori con una profonda esperienza. Sia nel settore immobiliare sia in quello delle infrastrutture. “Nel 2023, abbiamo investito spinti dalle transizioni di mercato a lungo termine. Abbiamo diversificato la nostra piattaforma globale di asset in economia reale per renderla ancora più resiliente. E inoltre abbiamo continuato a generare valore per i nostri clienti a livello globale, presentandoci come investitori attivi a lungo termine nei mercati principali.”

Volumi delle transazioni e tendenze degli investimenti in economia reale

Nel corso del 2023, oltre l’80% delle operazioni hanno riguardato acquisizioni o nuovi investimenti. Il volume totale delle transazioni è stato così suddiviso: in real estate (55%) e infrastrutture (45%). Il 25% del totale delle operazioni sono state portate a termine negli Stati Uniti e nei mercati dell’APAC (Asia Pacifica).

Per il real estate, i mercati più attivi sono stati: Germania (35%), penisola Iberica (15%), Regno Unito e Irlanda (12%), Benelux (10%) e i Paesi del Nord d’Europa (10%). In Italia il gruppo ha concluso operazioni immobiliari per 125 milioni di euro.

Investimenti nella logistica e nel residenziale

Il Gruppo ha continuato a costruire il proprio portafoglio di asset immobiliari con i maggiori volumi di investimento nei settori logistico e residenziale. PATRIZIA ha impegnato il maggior numero di capitali in investimenti in infrastrutture digitali, in stazioni di ricarica per veicoli elettrici, nella distribuzione dell’energia. E inoltre nel settore delle rinnovabili e nel debito infrastrutturale. I mercati più attivi per le transazioni infrastrutturali sono stati gli Stati Uniti (40%), la Germania (11%) e l’Australia (11%).

Rafforzamento della piattaforma di investimenti nel 2023

Nel 2023 il Gruppo ha firmato una serie di operazioni per promuovere la crescita delle proprie strategie di investimento a valore aggiunto e di mid-market in beni immobili. Tra queste, l’acquisizione di un portafoglio di proprietà di logistica urbana in Svezia per avviare il programma TransEuropean VIII. Inoltre ha lanciato un programma di investimenti per progetti di edilizia sociale e a prezzi accessibili in Uk con un volume di 500 milioni di euro.

Il partner leader negli investimenti in economia real

Il gruppo offre da 40 anni opportunità di investimento in asset immobiliari e infrastrutturali per investitori istituzionali, semi-professionali e privati. Gestisce 58 miliardi di euro di asset e impiega oltre 1.000 professionisti con 28 sedi in tutto il mondo. Negli ultimi 25 anni la sua Fondazione ha aiutato 600.000 bambini bisognosi in tutto il mondo ad accedere all’istruzione.