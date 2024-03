Borgosesia incassa 4 milioni

Il gruppo Borgosesia ha perfezionato la cessione delle partecipazioni di minoranza detenute in Le Caviere Elba Island Resort. Quest’ultima è proprietaria di una residenza turistica alberghiera formata da 14 ville ubicate in una delle zone più gradevoli dell’Isola d’Elba. E inoltre Le Caviere Gest, per un corrispettivo di Euro 4 milioni. Uno dei quali verrà assolto dalla parte acquirente entro il 30.06.2025. Naturalmente il prezzo di cessione delle partecipazioni risulta allineato a quello di iscrizione nel bilancio consolidato del Gruppo sulla base del rispettivo fair value.

Borgosesia è una società per azioni quotata su Euronext Milan

La società è attiva nel settore degli investimenti in asset non performing e alternativi in generale, volti a rivitalizzare prevalentemente progetti immobiliari. Holding industriale con forti expertise finanziarie e nel settore del Real Estate, Punta a crescere attraverso una strategia che unisce entrambe le competenze. Obiettivo: completare o rivitalizzare progetti immobiliari, soprattutto a destinazione residenziale, in grandi centri urbani e turistici di rilievo.

La sua missione consiste nel creare valore per grandi e piccoli investitori effettuando investimenti a rischio contenuto ma dall’alto potenziale.

Chi è Borgosesia

E’ una società per azioni quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana, attiva nel settore degli investimenti in asset non performing. Investimenti volti a rivitalizzare prevalentemente progetti immobiliari sottostanti. E’ una holding industriale con competenze finanziarie e nel settore del real estate. Punta a crescere quindi attraverso la rivitalizzazione di progetti immobiliari, costituiti soprattutto da fabbricati residenziali in grandi centri urbani e turistici.