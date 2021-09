Borgosesia rileva Alfa Park in liquidazione

La società Borgosesia ha rilevato 42 mila mq di aree a destinazione ricettiva e commerciale di Alfa Park, società romana in liquidazione. Con questo acquisto Borgosesia fa suo il capitale di Alfa Park con l’obiettivo di estendere la propria attività ad altri comparti del settore immobiliare oltre a quello residenziale. L’operazione quindi si è perfezionata grazie all’accorpamento di un credito non performing di 4,3 milioni di euro nominali.

Un investimento complessivo di 1,2 milioni di euro

Alfa Park è una società in liquidazione a capo di un gruppo attivo nell’intrattenimento e proprietario a Valmontone (Roma) e del diritto di superficie su di terreno di 500 mila mq. All’interno di questa estensione risultano anche aree edificabili urbanizzate. Aree adiacenti al Valmontone Outlet e al Parco divertimenti MagicLand. Ed è proprio lì che è previsto lo sviluppo di circa 24.000 mq di superficie a destinazione ricettiva. Inoltre sono previsti 18.000 mq a destinazione commerciale.

Borgosesia è una società per azioni quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, attiva nel settore degli investimenti volti a rivitalizzare progetti immobiliari. Borgosesia è una holding industriale con competenze finanziarie e nel nel real estate. Punta a crescere attraverso una strategia che unisce competenze diverse. Completare o rivitalizzare progetti immobiliari, costituiti soprattutto da fabbricati residenziali in grandi centri urbani e turistici.

Creare valore per grandi e piccoli investitori

La missione di Borgosesia consiste nel creare valore per grandi e piccoli investitori. Questo grazie alle capacità e competenze di intervento in situazioni di crisi generando valore attraverso l’investimento in operazioni con rischio contenuto.

Share