Scaglia INDEVA acquisisce SysDesign

Scaglia INDEVA è un’azienda italiana, leader nella produzione e vendita di manipolatori industriali. Ha firmato un accordo in base al quale acquista una quota di maggioranza di SysDesign. Scaglia INDEVA non è sola. Ci sono anche il fondo Cysero e Neway Industrial Srl, azionisti di SysDesign Srl, giovane azienda attiva nel settore della automazione robotica.

A SysDesign conferite le attività della divisione INDEVA Cobotics

Scaglia INDEVA ha acquistato il 28% del capitale di SysDesign detenuto dal fondo Cysero, promosso da AVM Gestioni SGR e Kilometro Rosso. Ha partecipato ad un aumento di capitale riservato con la finalità di sostenere la crescita aziendale. In un secondo step, entro fine Aprile 2024, Scaglia INDEVA conferirà a SysDesign la propria business unit INDEVA Cobotics. Attualmente responsabile dell’ingegneria e della vendita dei sistemi Indeva basati su AGV e Cobot, nonché distributore della gamma di robot collaborativi Doosan.

Exit per il Fondo Cysero, gestito da AVM Gestioni SGR e promosso da Kilometro Rosso

Da questa operazione deriveranno significative sinergie nella ricerca e sviluppo, nella produzione e un efficace utilizzo della rete internazionale di vendita. Questo grazie anche alla forte complementarità della gamma prodotti di SysDesign e di INDEVA Cobotics. SysDesign si proporrà come fornitore di soluzioni di Automazione Robotica flessibile per la fabbrica integrata con focus nell’asservimento delle linee produttive e la pallettizzazione intelligente.

I fratelli Franceschini manterranno una importante quota di minoranza nella nuova società e continueranno a ricoprire i loro attuali incarichi, garantendo continuità di gestione. E soprattutto nei rapporti con clienti e fornitori potranno beneficiare dello sviluppo delle attuali attività.

Andrea e Marco Franceschini, fondatori e Ad di SysDesign

“Sarà un grande onore diventare un centro di eccellenza per la robotica per tutto il Gruppo. Grazie alla estesa rete di vendita di INDEVA, SysDesign potrà accedere al mercato europeo e nordamericano. Garantendo ai propri clienti presenza locale e alti livelli di service”.

Stefano Gallucci, keyman del Fondo Cysero

“Questa exit, la prima per il Fondo, dimostra la capacità del team di leggere il mercato e di identificare le opportunità migliori dal punto di vista strategico e tecnologico. La vendita a un importante operatore industriale è una delle possibili strategie di exit nel settore del deeptech. La storia di SysDesign è un bell’esempio del ruolo che può avere il venture capital in Italia.”.

Il Fondo Cysero ha generato un IRR per i suoi investitori pari a circa il 30%

“Il ruolo di AVM e dei suoi fondi è quello di selezionare startup cui dare fiducia e portarle ad aggregazioni di successo”. Ha sottolinea Giovanna Dossena, Principal di AVM Gestioni. “SysDesign è un esempio e una traduzione concreta di questo modello”.

L’operazione è stata assistita dagli advisor Renato Tassetti dello Studio Pedroli-Venier &Associati e Massimo Zamorani di Deloitte Legal per Scaglia INDEVA SpA. Inoltre, da Sara Brunelli di Studio Comma per Neway Industrial Srl e da Matteo Pratelli di Bonelli Erede per il fondo Cysero.

Chi è Scaglia INDEVA

Scaglia INDEVA è stata fondata nel 2004 ed è parte del Gruppo Scaglia, un gruppo di aziende attive nel settore della meccatronica che conta oggi un organico di circa 1200 persone nel mondo.

Headquarter in Val Brembilla, Bergamo, circa 70 km a nord est di Milano. E una società leader nella progettazione, produzione e vendita di manipolatori industriali per la movimentazione manuale dei carichi, cobot, AGV e sistemi modulari Lean. Clienti di Scaglia INDEVA sono le aziende leader nei loro settori in Europa, Americhe e Asia. Scaglia INDEVA, con un organico complessivo di circa 250 persone. E’ presente con le sue filiali in Francia, Germania, UK, Svezia, USA, Cina e negli altri paesi con una estesa rete di distributori.