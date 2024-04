Wide: due nuovi ingressi

Il team di Wide Group, tra le principali e più dinamiche società di brokeraggio assicurativo in Italia, accoglie due nuove figure professionali per rafforzare strategicamente le linee interne.

Si tratta di Luca Tridente, nuovo Head of Broker Relations, e Alessandro Negri con la carica di Head of Distribution, entrambi con diversi anni di esperienza alle spalle nel settore assicurativo.

Luca Tridente, torinese ma da vent’anni residente a Milano

Luca Tridente, torinese ma da vent’anni residente a Milano e con un passato da sportivo professionista, approda al mondo assicurativo negli anni Novanta. Inizia il suo percorso assicurativo nel 1993 in Reale Mutua a Torino nel dipartimento Rischi Tecnologici/Engineering. Dal 2005 ha trascorso diciotto anni in Zurich Insurance Company ricoprendo prima il ruolo di Head of Engineering per poi approdare al Canale Broker . Lì ricoprire negli ultimi cinque anni la posizione di Head of Broker Channel Retail Distribution. Da gennaio 2024 occupa in Wide Group la posizione di Head of Broker Relations, con un’ampia autonomia verso l’intera rete di Broker Wide Group. Alla rete offre un supporto costante e mirato alla crescita professionale, al consolidamento dei portafogli. Un ruolo volto a rafforzare il senso di appartenenza e collaborazione all’interno di Wide Group, da sempre un valore che contraddistingue l’azienda.

Alessandro Negri, lodigiano di nascita e laureato alla Bocconi di Milano

Alessandro Negri, lodigiano di nascita e laureato alla Bocconi di Milano, proviene dall’esperienza di oltre vent’anni maturata all’interno delle Direzioni Commerciali e Distribution di Compagnia. Negli ultimi sei anni in Axa, dove ha ricoperto il ruolo di Head of Distribution Network Development, con incarichi anche per Quixa Assicurazioni. In precedenza, in Groupama Assicurazioni come Area Manager prima del Nord, successivamente del Nord Est. Con l’attuale ruolo ricoperto in Wide Group di Head of Distribution dallo scorso febbraio, Alessandro affiancherà la Direzione Commerciale di Wide per lo sviluppo delle opportunità di crescita nel panorama assicurativo italiano.

Wide Group punta a focalizzazione sulle migliori figure di grande esperienza professionale

Figure portatrici di valori condivisi e di ampie prospettive, con percorsi di carriere maturati in Italia e contraddistinte da forte leadership, profonde conoscenze del settore, oltre che con comprovate capacità gestionali e commerciali. Wide Group è tra le principali e più dinamiche società di brokeraggio assicurativo in Italia. Dal 2016 WG opera con un distintivo modello operativo, basato su partnership e aggregazioni. L’intermediario assicurativo resta al centro, e può esaltare le proprie competenze tecniche, sviluppando un’offerta di servizi tailor made rivolti a tutti i settori, in particolar modo alle aziende e ai professionisti.