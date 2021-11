QBE France e Nexus assicurano le cauzioni delle PMI

QBE France, società di QBE Europe, e Nexus, società di servizi assicurativi, hanno definito un accordo. Offrono ad agenti e broker italiani una soluzione assicurativa nel ramo cauzioni per le PMI.

La polizza risponde alle esigenze delle PMI in ottemperanza ai contratti pubblici o privati che prevedono una cauzione o una garanzia fideiussoria per tutelare il cliente o la PA.

QBE France, ha maturato una lunga esperienza nelle garanzie previste in diversi settori del mercato cauzionistico, in particolare nell’immobiliare. Il Gruppo Nexus, opera come agenzia generale di sottoscrizione (MGA) indipendente e internazionale. Supporta le PMI italiane nella gestione degli affidamenti per garanzie in favore della PA per gare d’appalto, rimborso IVA, concessioni edilizie e contributi a fondo perduto.

Paco Galan bonds portfolio manager di QBE France

“Questa per noi è una partnership importante che ci consentirà di entrare nel segmento cauzioni delle PMI italiane, con il supporto della nostra sede italiana che ha un focus strategico in quest’area. La partnership sarà seguita dalla Francia in qualità di assuntore del rischio e da QBE Italia per la gestione dei rapporti di Nexus con agenti e broker. Questo accordo fa parte di una collaborazione tra QBE e il Gruppo Nexus iniziata molto tempo fa e che sta dando risultati molto positivi”.

QBE Italia, società di QBE Europe, supporterà i contatti con la rete distributiva italiana per la sottoscrizione di prodotti che Nexus offrirà ad agenti e broker italiani.

Angela Rebecchi general manager Italia

“Il segmento delle PMI Italiane è un’area strategica per QBE Italia. La partnership con QBE Francia ed il Gruppo Nexus consente di ampliare la gamma di prodotti che il Gruppo. Mette a disposizione delle PMI Italiane tramite i suoi agenti ed i suoi broker. Con questo accordo, Nexus e il Gruppo QBE consolidano la partnership iniziata nel 2011 e, allo stesso tempo, rafforzano la presenza nel mercato italiano con un’offerta assicurativa ampliata.

Marco Lorenzon senior underwriter Nexus Europe

“Collaborare con un partner internazionale come QBE ci dà la certezza di assistere le PMI Italiane con prodotti adeguati. E soprattutto supportati da una capacità che gode di un rating elevato (A+). I prodotti assicurativi, che saranno distribuiti da agenti e broker partners di QBE e Nexus, saranno rivolti alle PMI ed a favore della PA per gare d’appalto. Ma anche rimborso IVA, concessioni edilizie e contributi a fondo perduto sempre disponibili a proporre la soluzione più idonea per ogni tipologia di esigenza”.



Il Gruppo Nexus è stato fondato nel 2008 con l’obiettivo di diventare un’agenzia generale (MGA) leader, indipendente, internazionale. Ha effettuato una serie di acquisizioni che hanno portato competenze di prima qualità ed hanno permesso di sottoscrivere oltre 300m di euro di premi nel 2020. Spinto dal talento e dall’innovazione, Nexus conta oltre 300 dipendenti ed è rappresentata in 9 nazioni. Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Italia, Olanda, USA, Cina (Hong Kong SAR) e Malasia (Labuan FT). I prodotti Nexus si rivolgono agli assicurati, ai broker e agli assicuratori che sono alla ricerca di ottenere un valore aggiunto. Dalle cauzioni alle polizze RC professionale e dagli infortuni alle specialty lines, i team hanno conoscenze specialistiche nelle relative classi di rischio.

QBE, assicuratori da 130 anni

QBE European Operations fa parte di QBE Insurance Group, uno dei principali assicuratori e riassicuratori al mondo. La compagnia è quotata alla borsa australiana. I premi lordi contabilizzati del gruppo QBE per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ammontano a 14,6 miliardi di dollari. Offre una gamma di prodotti assicurativi che vanno dai prodotti più tradizionali, quali assicurazione danni, infortuni e auto, alle specialty lines come marine ed energy.

