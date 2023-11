Abaco si unisce a Wide Group

Abaco, storico broker con sede a Piombino si unisce a Wide Group, tra le più dinamiche società di brokeraggio assicurativo in Italia.

L’operazione introduce Wide Group in un nuovo territorio, quello toscano, consolidandone la posizione di aggregatore di broker leader in Italia.

La famiglia Stefanini opera nel settore assicurativo dal 1920 prima come rappresentati delle Assicurazioni Generali e poi, dal 1993 come broker. Anno in cui Franco e Francesco Stefanini hanno rilevato la Società Abaco dalla Banchero & Costa di Genova. Negli anni sono state integrate e acquisite competenze specifiche nel mondo del Marine, delle Aziende Industriali, Artigiane, Enti Pubblici. E in particolare nel settore del Travel. Il broker vanta un portafoglio composto da 2.000 clienti, più di 3.700 polizze attive con premi intermediati per oltre 3,9 milioni di euro.

“La sinergia con un partner importante come Wide Group per il proprio know-how tecnologico e gestionale è rivolta a convogliare le nostre competenze ed esperienza”. Spiega Francesco Stefanini. In particolar modo nel Travel, ai broker di Wide e fornire alle aziende prodotti performanti ed idonei al B2B. Questo al fine di sviluppare questo settore in piena ripresa nel sistema economico Italiano”.

Per Wide una presenza in tutte le aree considerate strategiche

L’aggregazione arricchisce la strada intrapresa da Wide Group con un ulteriore passo di sviluppo territoriale. Una scelta guidata dalla necessità di capillarità sul territorio e presenza in tutte le aree considerate strategiche.

Come ha evidenziato l’indagine EY-IIA il processo di consolidamento ha reso più evidente l’esigenza per i broker di digitalizzarsi e integrare nuove tecnologie. Questo al fine di differenziarsi e continuare a operare profittevolmente in un contesto altamente competitivo.

Enrico Callegaro, Head of Business Development di Wide Group

“Dopo Milano e Bologna allarghiamo le nostre sinergie con a bordo tutta l’esperienza della famiglia Stefanini e di Abaco, da trent’anni broker presenti sul mercato Toscano. Datati di una expertise per noi strategiche. Il 2023 non è ancora concluso. Dimostriamo di essere una realtà molto dinamica e attenta a tutte le opportunità che il mercato ci presenta”.

Chi è Wide Group

Wide Group è tra le principali società di brokeraggio assicurativo in Italia. Nata nel 2016 ha creato un nuovo modello operativo di Insurtech Broker Aggregator, basato sulla digitalizzazione del processo di intermediazione assicurativa. Un processo volto ad offrire un servizio fortemente distintivo sul mercato in termini di innovazione tecnologica. Con un fatturato di 24 milioni di euro (al 30 aprile 2023) conta 330 collaboratori nelle attuali tredici sedi operative. Ovvero Bolzano, Bologna, Treviso, Milano, Padova, Verona, Brescia, Reggio Emilia, Roma, Pescara, Torino, Piombino e Revere.