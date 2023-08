IV edizione di Italian Insurtech Summit 2023

Torna a novembre, in una nuova veste la quarta edizione dell’Italian Insurtech Summit, l’evento di riferimento per i player assicurativi e non solo. Più giornate, più temi e più speaker, che si terrà tra il 23 novembre e il 1 dicembre, con un’alternanza tra giornate in presenza e online.

Il più grande evento Insurtech Italiano dedicato all’innovazione nel settore assicurativo

L’evento si svolgerà a Le Village by CA Milano, in Corso di Porta Romana La nuova edizione vuole mettere al centro della propria agenda tematiche di attualità, come formazione, educazione assicurativa/finanziaria e competenze. Un ponte tra gli operatori del mondo assicurativo e i giovani allo scopo di favorire l’avvicinamento di questi ultimi all’industry.

Un ponte tra la community assicurativa e il mondo universitario

Per creare questa connessione all’interno della nuova edizione si organizzeranno sessioni di orientamento e di guidance sui principali strumenti per la ricerca del lavoro. Si metteranno in luce l’importanza di investire nelle competenze, necessarie a modernizzare il comparto assicurativo. Ma anche l’importanza di svolgere iniziative skilling e reskilling per le risorse che già operano all’interno del settore.

Lo scopo di IIA è quello di creare un luogo di incontro per tutta la filiera, in cui le aziende possano colloquiare con le giovani menti. Il Summit sarà un momento di condivisione per tutti gli attori della filiera che avranno l’opportunità di confrontarsi sulle novità che stanno impressionando il mercato.

Attesi 3000 partecipanti, 500 Relatori, e decine di incontri sulla rivoluzione del comparto assicurativo

L’evento mira a diventare un amplificatore della cultura assicurativa. Sebbene il 45% dei consumatori digitali italiani sottoscriverebbe una polizza digitale, la maggior parte non conosce prodotti assicurativi oltre l’RC Auto. Il 30% dei consumatori non saprebbe cosa assicurare oltre il proprio veicolo.

L’Italian Insurtech Summit 2023 sarà suddiviso in 3 moduli

Insurtech Ecosystems & Insurtech Awards: Il 23 e 24 novembre si terranno due giornate in presenza dedicate all’industria dell’Insurtech. E alle opportunità nel settore delle innovazioni digitali. L’evento coinvolgerà i principali attori di mercato, tra cui startup, tech vendor e agenzie di consulenza. L’obiettivo dell’evento sarà comprendere meglio le esigenze dei consumatori digitali e come la digitalizzazione possa contribuire al settore assicurativo. Durante questo evento, si terranno anche gli IIA AWARDS,. Verranno premiate le migliori startup che si sono distinte per l’eccellenza in nove categorie che rappresentano al meglio il panorama Insurtech.

Italian Insurtech Market

Dal 25 al 29 novembre, l’evento sarà fully digital, offrendo diversi formati di partecipazione. Aperto a tutti vedrà anche la partecipazione di relatori internazionali che forniranno una visione dei nuovi modelli di business. E dell’offerta del mercato assicurativo.

Talenti e Competenze & Training Awards

Il 30 novembre e l’1 dicembre, l’evento tornerà a svolgersi in presenza, concentrandosi sulla formazione, l’aggiornamento delle competenze (skilling e reskilling). E la proiezione sul futuro del lavoro nel settore assicurativo. Occasione per riflettere sul divario di competenze nel settore assicurativo e su come la tecnologia possa svolgere un ruolo fondamentale nel plasmare il futuro del lavoro.