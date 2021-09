A Milano in ottobre il gotha del fintech

Il 4 e 5 ottobre a Milano (Palazzo Mezzanotte) si terrà la II edizione di Milan Fintech Summit dopo il successo della prima edizione che ha visto la partecipazione di 60 speaker e 1500 iscritti in digitale. Tra gli ospiti internazionali attesi: Lizzie Chapman, ceo & co-founder ZestMoney e i ceo Eric Demuth di Bitpanda, Yoni Assia di eToro e Alexander Kemper di C2FO.

Fintech la svolta per ripartire

Tra i temi affrontati la digitalizzazione dei servizi finanziari, accesso al credito, crisi pandemica e voglia di ripartire: ai tempi del Covid-19. L’evento è promosso e organizzato da Fintech District e Business International – divisione di Fiera Milano Media dedicata al mondo della formazione e della consulenza d’impresa.

Secondo una ricerca di Value Partners, solo in Italia nel 2020 l’erogato annuale alle PMI italiane da parte di società non bancarie è cresciuto del 450% (1.656 milioni di euro per 5.464 aziende finanziate). Il settore crescerà del 58% entro il 2023, producendo oltre 73.000 nuovi posti di lavoro. Milano conferma il suo ruolo di capitale dell’innovazione, ospitando il 45% delle realtà fintech presenti in Italia, (+28%). Una sede capacità di attrarre capitali d’investimento che solo nel 2020, nell’area meneghina, ha raggiunto i 391 milioni di euro, il 68% del totale italiano.

Chairman Alessandro Hatami

Chairman delle due giornate di lavori sarà Alessandro Hatami che tornerà a moderare personaggi internazionale a cui si aggiungeranno anche i ceo di eccellenze fintech italiane e straniere. In questa nuova edizione sarà dato tempo e spazio ai più giovani grazie al lancio dell’iniziativa “Milan Fintech Summit Jr”. Nel corso della prima giornata un momento sarà riservato alle classi quarte e quinte delle scuole superiori della Regione Lombardia. Gli studenti potranno partecipare a un percorso di avvicinamento al settore per comprenderne benefici e potenzialità. Il progetto diventerà annuale e in futuro sarà esteso a tutte le scuole del resto d’Italia.

Alessandro Longoni head of Fintech District

“Il Milan Fintech Summit è un momento di confronto per condividere punti di vista e idee per dare un’ulteriore spinta di crescita all’ecosistema e a iniziative di Open Innovation. L’ecosistema fintech italiano si sta rafforzando grazie alla sandbox regolamentare per facilitare nuove sperimentazioni e la nascita del Fintech hub di Banca d’Italia. Ma anche grazie all’acceleratore Fin+Tech di Cdp Venture Capital, di cui Fintech District è partner ”.

Partner di prim’ordine per il summit fintech

La manifestazione vede tra i suoi partner Fabrick, Borsa Italiana, Sella, Accenture, BVD e Moody’s Analytics, Klarna, Oracle, Nexi, Solarisbank, expert.ai, Jumio, Larus Business Automation-Fujitsu. Inoltre Tinaba con Banca Profilo, Workinvoice, Ambasciata del Canada, Plick, Wavenure, Yousign, Auriga, Azimut Direct, Credimi, Finanza.Tech, Neosurance. E ancora October, Opyn, Raisin DS, Refinitiv, VidyaSoft. Inoltre ha avuto il patrocinio delle associazioni AIFI, Assolombarda, EDFA, Febaf, Italia Fintech, Italian Insurtech Association e VC Hub.

