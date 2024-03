Uncem promuove webinar domani 11 marzo

PER I TERRITORI MONTANI SERVONO STRATEGIE GREEN COMMUNITIES

Uncem organizza con Confcooperative un webinar lunedi 11 marzo alle ore 11 sulle Comunità energetiche rinnovabili. Si tratta di uno strumento importante per le aree montane per ridurre la “povertà energetica” e costruire nuovi patti di coesione e collaborazione tra le comunità.

COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI E COOPERATIVE, PERCORSI E SOLUZIONI

Le CER sono dentro molte Strategie di Green Communities italiane. Verranno analizzate le linee guida e le opportunità per la nascita delle Comunità energetiche alla luce del Decreto CER del Ministero dell’Ambiente del 7 dicembre 2023, pubblicato il 23 gennaio 2024. Coinvolgere le comunità è decisivo e strategico per cambiare il paradigma energetico, in una dimensione cooperativa e comunitaria. Lo analizzerà nel webinar Maria Adele Prosperoni, Capo servizio Ambiente ed energia di Confcooperative nazionale.

WEBINAR LUNEDI 11 MARZO PROMOSSO DA UNCEM E CONFCOOPERATIVE

Le cooperative sono strumenti ideali quale forma giuridica per le Comunità energetiche rinnovabili. Sia nei quartieri urbani, sia nei paesi rurali e montani offrono soluzioni per nuovi percorsi di partecipazione e impegno. Confcooperative sta anche lavorando con la Conferenza Episcopale italiana, per la nascita di CER nelle parrocchie. Perchè costituire una comunità energetica rinnovabile in forma di società cooperativa significa portare vantaggi a tutto il territorio. Vantaggi economici, ambientali e sociali quindi. La cooperazione, per sua stessa natura, agevola il fare rete, il condividere un obiettivo comune.Tutto nell’interesse dei soci, ma anche di tutti i cittadini, secondo i valori della mutualità e della sussidiarietà.

È possibile lunedi mattina partecipare al webinar iscrivendosi qui: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_NMz2T5lbSy2_ggJXbkdmkA