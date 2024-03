Ray Ozzie Technology Advisor di FAE Technology

FAE Technology Tech company a capo dell’omonimo gruppo italiano attivo nel settore dell’elettronica accoglie Ray Ozzie. Il manager assume il ruolo di Technology Advisor del Gruppo. L’imprenditore statunitense è stato Chief Technical Officer e Chief Software Architect di Microsoft dal 2005 al 2010. Oggi è founder e CEO di Blues Wireless. Supporterà il Gruppo nell’estensione del proprio business model. Con particolare attenzione alle opportunità offerte dai mercati dell’edge computing e dell’intelligenza artificiale. Ozzie fornirà al management della Società il proprio contributo in termini di advisory tecnologico, ai fine di cogliere le crescenti opportunità del mercato.

L’imprenditore statunitense è tra i più importanti innovatori al mondo

Attraverso questa partnership strategica, FAE Technology si propone di rafforzare la propria posizione a livello nazionale e internazionale. Ozzie apporterà la sua vasta esperienza per contribuire all’implementazione di soluzioni all’avanguardia. Supportare il Gruppo nei propri processi di sviluppo, con l’obiettivo di anticipare le esigenze di clienti e partner.

Supporterà come Technology Advisor il percorso di sviluppo del Gruppo

L’accordo rientra nella volontà della Società e del suo management di proseguire lo sviluppo di sinergie all’interno del mondo dell’innovazione e della ricerca. Di primo piano in questo ambito è il rapporto con il Senseable City Lab del MIT (Massachusetts Institute of Technology) di Boston. Con il MIT la Società ha sottoscritto un accordo biennale divenendo Consortium Member. FAE Technology ha contribuito allo sviluppo dei dispositivi Flatburn e Greenery Scan. Si tratta di tecnologie di screening e monitoraggio degli ambienti urbani che trasformano i veicoli stradali in infrastrutture di rilevamento mobile. Sono in grado di fornire dati granulari e sensibili sulla qualità dell’ambiente.

Chi è Ray Ozzie

68 anni, è un imprenditore statunitense del settore software, noto soprattutto per aver ricoperto all’interno di Microsoft i ruoli di Chief Technical Officer e Chief Software Architect. Quest’ultimo ereditato da Bill Gates. Originario di Chicago e laureato in informatica nel 1979 presso l’Università dell’Illinois a Urbana-Champaign. E’ il creatore di Vizical, il primo foglio di calcolo per microcomputer. Si distingue per aver ideato Lotus Notes, poi diventato IBM Notes, client applicativo ed e-mail del software collaborativo client/server Domino.

Ozzie ha fondato, ha guidato lo sviluppo ed è attualmente CEO di Blues Wireless, azienda specializzata in soluzioni nell’ambito della connettività IoT. È inoltre consigliere di amministrazione di Hewlett Packard, e Advisor di AT&T, società di Tlc americana tra le maggiori al mondo. E’ direttore del CdA di Safecast, organizzazione internazionale no-profit per la generazione e il monitoraggio di dati ambientali. Dal 2016 dirige Balena, azienda specializzata nella creazione, distribuzione e gestione di flotte di dispositivi Linux connessi.