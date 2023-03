Microsoft Italia si rinnova

Vincenzo Esposito (nella foto) è stato nominato nuovo Amministratore Delegato di Microsoft Italia. Succede a Silvia Candiani che diventa Vice President del settore Tlc.

Vincenzo Esposito è il nuovo Amministratore Delegato

Esposito guiderà la filiale italiana impegnata ad accelerare la trasformazione digitale delle organizzazioni italiane, pubbliche e private. Impegno che si traduce anche con un piano di investimenti in tecnologie e formazione. L’impegno prevede lo sviluppo della nuova regione Data Center italiana per aiutare le aziende ad accedere a servizi cloud locali. Inoltre assicurare un programma di formazione sulle competenze digitali per studenti e professionisti che ha raggiunto 3 milioni di persone.

Esposito rientra in Italia dopo un’esperienza di 3 anni nell’area Central & Eastern Europe dove era alla guida della team Global Partner Solutions. Nel corso della sua carriera in Microsoft Italia ha guidato il team che seguiva l’innovazione per il mercato delle PMI. E successivamente la Divisione dedicata ai progetti di trasformazione digitale sulle grandi realtà del Paese, maturando una conoscenza a 360 gradi dell’ecosistema Microsoft.

Esposito ha trascorso 11 anni in Dell alla guida di importanti aree di business in Italia e in Europa ricoprendo posizioni diverse. In precedenza, ha lavorato presso la sede europea di Canon ad Amsterdam e in Unisys in diverse posizioni in ambito Marketing e Vendite. Ha una Laurea in Scienze Politiche conseguita alla LUISS di Roma e un MBA ottenuto presso la Henley Business School in Gran Bretagna.

Silvia Candiani è Vice President Telecommunication Industry Microsoft

Silvia Candiani cresce all’interno dell’azienda e assume il ruolo di Vice President Telecommunication Industry. Avrà la responsabilità di guidare a livello globale il team dedicato alla digitalizzazione del mondo Tlc. In qusta fase le organizzazioni del settore stanno facendo leva sulla tecnologia per migliorare le relazioni con i clienti. E trasformare le operazioni e individuare nuovi scenari di innovazione e crescita.

Microsoft Italia partner delle principali aziende e della PA

Candiani ha contribuito alla crescita dell’adozione da parte delle imprese italiane dei servizi cloud Microsoft, dalle grandi realtà al mondo delle PMI locale. Ha stretto partnership con player del mercato, tra cui Poste Italiane, Reale Mutua, Vodafone, Nexi e UniCredit.. Ha rafforzato l’ecosistema di partner che conta ora oltre 14.000 entità con oltre 400.000 professionisti specializzati sulle tecnologie Microsoft. Nel maggio 2020 ha lanciato il più grande piano di investimenti della filiale “AmbizioneItalia: Digital Restart”. Il piano prevede l’apertura della prima Region DataCenter Italiana- Inoltre una serie di attività volte ad aumentare le competenze digitali nel Paese. Fornisce fino ad ora oltre 3 milioni di Italiani, e a favorire la digitalizzazione delle PMI.

Silvia Candiani ha iniziato la sua carriera in Microsoft nel 2011 come Country Manager per l’Area Consumer e Online e poi come Direttore Marketing e Operations. È diventata Amministratrice Delegata nel 2017, dopo un’esperienza di 3 anni alla guida della divisione Consumer and Devices Sales nell’area Central & Eastern Europe di Microsoft.

Silvia ha iniziato la sua carriera in McKinsey come consulente in Media e Telco. E’ passata a Vodafone, dove ha diretto il Consumer Marketing in Italia. Ha conseguito una laurea in Economia all’Università Bocconi di Milano e un master in Business Administration presso l’Insead di Fontainebleau.