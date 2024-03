Houlihan Lokey da Scott a Scott

Houlihan Lokey, banca d’investimento globale, ha nominato Scott Adelson, Co-President e Global Co-Head of Corporate Finance, come nuovo Ceo. Sostituirà Scott Beiser che rimane come executive officer in qualità di Co-Chairman di Houlihan Lokey.

Oltre a questi cambiamenti, Eric Siegert, Global Co-Head of Financial Restructuring, assumerà il ruolo di Co-Chairman insieme a Beiser e Irwin Gold, Executive Chairman. David Preiser lascerà il suo attuale ruolo di Co-President e continuerà a servire l’azienda come Vice Chairman. Siegert continuerà a ricoprire il suo attuale ruolo di co-head in Financial Restructuring. Adelson sarà sostituito da senior officer di lungo corso come Global Co-Heads of Corporate Finance.

Le modifiche entreranno in vigore il 10 giugno 2024

“La nostra cultura, i nostri valori e la nostra gente sono tra i migliori del settore. I successi che abbiamo ottenuto insieme mi spingono a continuare e sviluppare il nostro personale. E inoltre costruire le nostre attività e far crescere il nostro marchio globale al servizio dei nostri clienti. Sono lieto che Eric si unisca al nostro executive management team in qualità di Co-Chairman. Insieme a Scott e Irwin guiderà Houlihan Lokey nella prossima fase di crescita e mantenere il nostro status di banca d’investimento leader”.

Robert Schriesheim, Lead Independent Director del CDA di Houlihan Lokey

“La visione di Beiser e il suo approccio ponderato attento alla crescita e alla strategia, hanno portato la banca in una posizione di leadership in tutte le sue attività. Oggi Houlihan Lokey si trova in una posizione eccellente per beneficiare dei cambiamenti che abbiamo visto sul mercato e di quelli che ancora verranno. Scott Adelson, in qualità di nuovo CEO dell’azienda, continuerà a portare avanti il lungo percorso di successo di Houlihan Lokey. La crescita dell’attività di Corporate Finance dell’azienda è stata eccezionale. Scott è un esempio e un autentico custode dell’unica cultura aziendale ella banca. La leadership di Scott e il suo profondo impegno nel fornire risultati di qualità superiore pongono l’azienda e i suoi clienti in ottime mani”.