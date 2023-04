David Kelnar entra in Houlihan Lokey

David Kelnar entra nel Capital Markets Group dell’azienda in qualità di Managing Director. Obiettivo: guidare l’attività di equity private placement in Europa. Sarà basato nella sede londinese della società.

Kelnar arriva in Houlihan Lokey da Numis, dove ha lavorato per tre anni come Managing Director e Head of Growth Capital Solutions. In precedenza, è stato Partner e responsabile della ricerca presso MMC Ventures, società di venture capital del Regno Unito. Ha inoltre ricoperto per otto anni ruoli dirigenziali in due start-up ad elevata crescita. Ha iniziato la sua carriera in Goldman Sachs nel 2002 come analista di ricerca azionaria.

Anthony Martino, Global Co-Head del Capital Markets Group di Houlihan Lokey

“David gode di un’ottima reputazione nel mercato europeo del Growth Equity, grazie alla sua vasta esperienza come consulente, leader e investitore. Questa combinazione, insieme alla nostra competenza settoriale e alla leadership nella consulenza sui private capital, ci consentirà di ottenere risultati eccellenti. Sia per i clienti che per gli investitori. L’attenzione al cliente e l’eccezionale curriculum pieno di successi di David lo rendono in linea con la nostra cultura aziendale. Attendiamo con ansia il prezioso contributo che darà per consolidare ulteriormente la nostra posizione di advisor per le imprese ad elevata crescita.”

“Houlihan Lokey offre una strutturata proposta di consulenza sul Private Capital. Con 30 operazioni completate dal team Equity Private Placements a livello globale nel 2022, Houlihan Lokey ha una eccellente base di partenza. Non vedo l’ora di collaborare con i miei nuovi colleghi per aiutare i nostri clienti a realizzare le loro aspirazioni”. Ha commentato Kelnar.

Chi è Capital Markets Group di Houlihan Lokey

Ha oltre 90 professionisti della finanza distribuiti tra New York, Los Angeles, Chicago, Houston, Dallas, Washington, D.C., Londra, Manchester, Francoforte, Milano e Dubai. E’ tra i più grandi del settore dei nei servizi finanziari. Fornisce servizi di raccolta di capitali per una vasta gamma di clienti, dalle grandi multinazionali di proprietà pubblica alle società private. In due anni ha raccolto circa 25 miliardi di dollari di capitale. Ha fornito consulenze per un ulteriore $ 12 miliardi di capitale su un totale di oltre 250 transazioni con oltre 110 diversi sponsor finanziari. Nel calendario 2022, il team di collocamenti privati di Houlihan Lokey ha raccolto 2 miliardi di dollari in 30 offerte.

Questa nomina nel team Capital Markets in EMEA e segue quella di Andy Cairns a Managing Director e Head of Middle East and Africa.