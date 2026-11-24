La nomina di Giovanna Gregori nel cda di Grendi Holding rappresenta un passo concreto nel rafforzamento della governance del Gruppo Grendi e nella crescita del suo percorso di sostenibilità. La manager porta in azienda oltre trent’anni di esperienza internazionale in governance, reputazione aziendale, sostenibilità e sviluppo delle imprese familiari.

Grendi: un cda che vola verso la parità di genere

L’ingresso di Gregori beneficia innanzitutto il Gruppo Grendi, che arricchisce il proprio cda con competenze strategiche utili ad affrontare le trasformazioni del settore logistico. La nomina contribuisce inoltre a rendere più equilibrata la composizione dell’organo di governo aziendale. Con quattro donne su nove consiglieri, la presenza femminile nel cda sale infatti al 44,4%, rispetto al 33,3% registrato alla fine del 2025. Un risultato che avvicina il target del 50% fissato per il 2033 e che conferma l’impegno dell’azienda verso una governance più inclusiva.

La novità è stata annunciata insieme alla pubblicazione della Relazione di Impatto 2025, documento che interessa tutti gli stakeholder del Gruppo: dipendenti, clienti, fornitori, comunità locali e investitori. La rendicontazione è stata realizzata secondo lo standard europeo VSME, pensato per le piccole e medie imprese non quotate. La relazione evidenzia risultati positivi sul fronte energetico e sociale. Oltre il 92% dell’energia elettrica utilizzata proviene da fonti rinnovabili certificate. La produzione da impianti fotovoltaici è cresciuta di quasi il 40%.

Benefici concreti anche per le persone che lavorano nel Gruppo

Il welfare aziendale è aumentato del 30%, mentre le ore medie di formazione per dipendente sono passate da 10,7 a 11,3. Complessivamente il personale ha raggiunto quota 337 addetti. Le comunità in cui Grendi opera hanno ricevuto maggiori risorse attraverso sponsorizzazioni, donazioni e progetti sul territorio. Gli investimenti sono saliti da 320 mila a 534 mila euro, sostenendo iniziative culturali, sportive e di promozione locale. La Relazione di Impatto definisce inoltre obiettivi di lungo periodo che riguardano ambiente e competitività aziendale. Entro il 2033 il Gruppo punta a ridurre del 40% le emissioni dirette e a coprire interamente i consumi elettrici con energia rinnovabile.

La nomina di Giovanna Gregori e la pubblicazione della Relazione di Impatto raccontano quindi una strategia che produce vantaggi per l’azienda, rafforza la trasparenza verso il mercato e genera ricadute positive per lavoratori, territori e partner industriali.