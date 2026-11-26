L’intelligenza artificiale non sta sostituendo gli avvocati. Sta invece trasformando il modo in cui lavorano e creando nuove figure professionali. Tra queste emerge il legal engineer, un profilo sempre più richiesto negli studi legali, tributari e nelle direzioni legali aziendali.

Legal engineer la nuova frontiera del legal

A credere in questa evoluzione è IRNERIUS, società italiana specializzata nella consulenza strategica e nell’implementazione dell’AI per il settore legale e fiscale. Fondata nel 2024 da Andrea Arosio, l’azienda affianca professionisti e organizzazioni nell’adozione concreta dell’intelligenza artificiale. Il legal engineer nasce dall’incontro tra competenze giuridiche, tecnologiche e organizzative. È un professionista che conosce dall’interno il lavoro di avvocati e fiscalisti e sa trasformare le potenzialità dell’AI in strumenti, processi e soluzioni operative.

Introdurre nuove tecnologie e non solo

Il valore aggiunto consiste nel ripensare i flussi di lavoro, ottimizzare la gestione delle conoscenze e rendere più efficiente l’attività professionale. Tra le sue responsabilità rientrano l’organizzazione dei patrimoni documentali, la creazione di agenti e strumenti AI personalizzati, la progettazione di prompt avanzati e l’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle diverse aree del diritto. Diritto societario, tributario, bancario, proprietà intellettuale e contenzioso sono solo alcuni degli ambiti coinvolti. Secondo IRNERIUS, il futuro del settore non dipenderà dalla semplice disponibilità delle piattaforme AI. A fare la differenza sarà la capacità di adattarle alle esigenze specifiche di ogni studio e di ogni cliente. Per questo diventano decisive competenze trasversali come innovazione, strategia e change management.

L’automazione delle attività ripetitive consente ai professionisti di dedicare più tempo all’analisi, alla consulenza e alla definizione delle strategie. Restano però centrali il controllo umano, la verifica dei risultati e la responsabilità professionale delle decisioni. In meno di due anni IRNERIUS ha già supportato oltre 2.500 professionisti, collaborando con più di 35 studi e aziende e affiancando oltre 100 team specializzati. L’azienda ha inoltre erogato più di 750 ore di formazione dedicate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale applicata al settore legale e fiscale. Per sostenere la crescita del mercato e diffondere la cultura del legal engineering in Italia, IRNERIUS punta ora ad ampliare il proprio organico. L’obiettivo è costruire entro il 2027 il più grande team indipendente di legal engineer del Paese, superando quota 40 professionisti.

In un contesto in cui il valore della consulenza sarà sempre più legato ai risultati generati e non al tempo impiegato, il legal engineer si candida a diventare una delle figure chiave della trasformazione digitale degli studi legali.

Nella foto Andrea Arosio, founder di IRNERIUS