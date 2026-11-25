Oltre 82 milioni di pazienti nel mondo hanno beneficiato delle tecnologie e delle soluzioni sviluppate da Medtronic nel corso dell’anno fiscale 2026. È uno dei dati più significativi contenuti nell’Impact Report FY26, il documento con cui il gruppo illustra i risultati raggiunti e le direttrici della propria strategia di crescita.

Medtronic è una delle principali aziende mondiali nel settore delle tecnologie per la salute

L’azienda sviluppa dispositivi medici, soluzioni digitali e sistemi avanzati per supportare diagnosi, interventi chirurgici e percorsi terapeutici. Il rapporto mostra come l’innovazione non sia considerata soltanto un motore di sviluppo tecnologico, ma uno strumento per migliorare l’accesso alle cure e rendere più sostenibili i sistemi sanitari. A confermare questo impegno sono i 5,8 miliardi di dollari investiti in ricerca e sviluppo. E le oltre 315 approvazioni di prodotto ottenute nei principali mercati internazionali. Numeri che testimoniano un percorso di innovazione continua, sostenuto anche da un patrimonio di oltre 38.000 brevetti.

Una trasformazione che interessa le PMI e le aziende innovative della filiera sanitaria

Gli investimenti si concentrano su alcune delle tecnologie che stanno cambiando il volto della sanità. Dalla chirurgia robot-assistita all’intelligenza artificiale, fino ai sistemi connessi e alle piattaforme basate sull’analisi dei dati, l’obiettivo è rendere l’assistenza sempre più personalizzata, efficiente e accessibile. Si tratta di una trasformazione che interessa direttamente anche le PMI e le aziende innovative della filiera sanitaria. L’espansione delle tecnologie mediche crea infatti opportunità per sviluppatori software, produttori di componentistica, fornitori di servizi specializzati e start-up attive nella salute digitale. Per molte imprese innovative, collaborare con grandi operatori internazionali significa accedere a nuovi mercati, accelerare lo sviluppo delle proprie soluzioni e rafforzare la capacità competitiva.

Un altro aspetto centrale dell’Impact Report riguarda la formazione

Negli ultimi quattro anni Medtronic ha contribuito alla preparazione di 1,3 milioni di professionisti sanitari nel mondo, favorendo la diffusione delle competenze necessarie per utilizzare le tecnologie più avanzate e ampliare l’accesso a nuove opportunità terapeutiche. L’investimento nelle persone coinvolge anche l’organizzazione interna. Nel solo anno fiscale 2026 l’azienda ha destinato 68 milioni di dollari alla formazione e alla crescita professionale dei dipendenti. A questo si affianca il programma Medtronic Spark, che ha assegnato le prime 100 borse di studio a studenti provenienti da 12 Paesi con l’obiettivo di favorire l’ingresso delle nuove generazioni nelle professioni legate alle tecnologie sanitarie.

L’impatto sociale rappresenta un ulteriore elemento evidenziato nel rapporto

Nel 2026 il valore complessivo di contributi economici, donazioni, attività di volontariato e supporto alle comunità ha raggiunto circa 103 milioni di dollari. Il documento sottolinea inoltre il mantenimento di una parità retributiva globale pari al 99%. Accanto all’innovazione e allo sviluppo delle competenze, Medtronic prosegue anche il proprio percorso verso una maggiore sostenibilità ambientale. Nel 2026 il 65% dell’energia elettrica utilizzata dall’azienda proveniva da fonti rinnovabili, mentre l’intensità delle emissioni dirette e indirette è stata ridotta del 68% rispetto al 2020. Progressi che si accompagnano a iniziative per ridurre gli imballaggi e ottimizzare la logistica.

L’Impact Report FY26 delinea così una strategia che integra ricerca, tecnologie, formazione, sostenibilità e responsabilità d’impresa. Una visione che punta a generare benefici concreti per pazienti e professionisti sanitari, ma che contribuisce anche a creare un ecosistema favorevole alla crescita delle PMI . Oltre che delle imprese innovative che operano nel settore della salute.