C’è una startup che meglio di tutte rappresenta il valore della ricerca applicata alla salute. È LysaBreak Therapeutics, vincitrice di Startup Breeze 2026, il programma promosso da Fondazione Toscana Life Sciences (TLS) per sostenere l’innovazione nelle scienze della vita.

Il riconoscimento è stato assegnato durante il Pinwheel Pitching Stage 2026, ospitato allo SmartCityLab di Milano. L’evento ha coinvolto oltre 60 partecipanti in presenza, 30 collegati online e 11 fondi di investimento. Giunta alla terza edizione, Startup Breeze conferma il ruolo della Toscana come punto di riferimento per lo sviluppo dell’ecosistema life science nazionale. Il programma accompagna startup e progetti innovativi attraverso attività di formazione, mentorship, networking e confronto con investitori e operatori del settore.

La giuria ha premiato LysaBreak Therapeutics per l’elevato contenuto scientifico e l’impatto potenziale sulla salute dei pazienti. La startup sta sviluppando nuove soluzioni terapeutiche per le ceroidolipofuscinosi neuronali, rare malattie neurodegenerative che colpiscono i bambini.

Francesco Mazzini, coordinatore del programma e Project Manager di Fondazione Toscana Life Sciences

«Ogni anno Startup Breeze dimostra quanto il panorama delle scienze della vita sia ricco di competenze e idee ad alto potenziale. Questa edizione conferma il valore di una rete di partner capace di sostenere la crescita dei progetti più promettenti». Secondo Mazzini, l’obiettivo della Fondazione è rafforzare l’ecosistema dell’innovazione e accompagnare le imprese emergenti in percorsi di sviluppo concreti. Un supporto che offre visibilità, relazioni strategiche e opportunità di crescita. L’edizione 2026 ha portato sul palco 12 startup selezionate da un network di esperti del settore. I progetti coprono ambiti che spaziano dalle biotecnologie alla medicina digitale, fino alla diagnostica avanzata e all’oncologia.

Tra i protagonisti figura SINDREL MedTech, che sviluppa una piattaforma wireless in grafene per il rilascio controllato di farmaci. La startup ha ottenuto quattro riconoscimenti speciali assegnati dai partner dell’iniziativa. Riflettori anche su Lumnora, impegnata nello sviluppo di una piattaforma di citometria basata sull’intelligenza artificiale per la diagnostica di precisione. Premiati inoltre Ichnovia, che lavora a un innovativo test per la diagnosi precoce del tumore al pancreas, e HEARTEST, focalizzata sulla valutazione della cardiotossicità dei farmaci.

Nel campo dell’oncologia si sono distinte anche Renaissance, con nuove molecole per il trattamento di tumori aggressivi, e ArcMod Therapeutics, che punta a degradare selettivamente proteine patologiche coinvolte nel carcinoma epatocellulare. A testimonianza della vivacità dell’ecosistema italiano, tra i finalisti erano presenti anche Cyclometis Therapeutics, DermIA, Nanotherma e NextToYou.ai, realtà impegnate rispettivamente nelle malattie metaboliche, nella dermatologia digitale, nell’oncologia e nell’intelligenza artificiale applicata alla medicina.

Startup Breeze 2026 è stata realizzata grazie al contributo di un ampio network di partner nazionali e internazionali. Un’alleanza che conferma come ricerca, impresa e investimenti siano sempre più centrali per trasformare la scienza in nuove cure e nuove opportunità di sviluppo.