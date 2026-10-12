Marco Beretta nuovo Ad di Sapore di Mare

Clessidra Capital Credit SGR, azionista di D.I.MAR. S.r.l., annuncia l’ingresso di Marco Beretta nel ruolo di Amministratore Delegato della società, con decorrenza dal 12 ottobre 2026. La nomina si inserisce nel percorso avviato con il perfezionamento, nel maggio 2026, dell’acquisizione della maggioranza di D.I.MAR. da parte di Clessidra Capital Credit. E apre una nuova fase focalizzata sul consolidamento del business e sulla crescita del brand.

Nuovo capitano per Sapore di Mare

Marco Beretta vanta oltre vent’anni di esperienza manageriale nei settori retail food, ristorazione commerciale e hospitality. Con responsabilità nello sviluppo commerciale, marketing, acquisti, operations e trasformazione dei format retail. Prima di entrare in Sapore di Mare è stato Ad di Spoon Brands, realtà della ristorazione che riunisce marchi quali KFC, Rossopomodoro, Milos e Antica Focacceria San Francesco. In precedenza, ha ricoperto ruoli di vertice in KFC Italia, Areas-MyChef, Elior Group ed Expo 2015 S.p.A.

Con uffici e stabilimento produttivo a Corridonia, in provincia di Macerata, D.I.MAR. opera con l’insegna Sapore di Mare – Le pescherie d’Italia . E’ tra i principali operatori italiani specializzati nella commercializzazione di prodotti ittici surgelati. La società conta una rete di oltre 80 punti vendita, tra negozi diretti e affiliati, e ha registrato nel 2025 un fatturato di circa 75 milioni di euro. Nel nuovo ruolo, Marco Beretta guiderà quindi l’azienda lavorando sul posizionamento di Sapore di Mare. Inoltre sarà impegnato nell’evoluzione dell’offerta e dell’esperienza nei punti vendita, sullo sviluppo della rete e sul miglioramento della performance operativa. Farà quindi leva sulle competenze maturate nel comparto ittico, sulla specializzazione dell’offerta e sulla relazione con i clienti.

«Sono molto lieto di assumere la guida di Sapore di Mare e affronto questa nuova responsabilità con entusiasmo e determinazione”. dice Beretta.”Sapore di Mare è un’insegna con una storia importante, una forte riconoscibilità e competenze distintive nel mondo dei prodotti ittici. Insieme all’azionista e a tutta la squadra, vogliamo aprire una nuova fase di crescita, preservando gli elementi che ne hanno fatto un punto di riferimento per i clienti e facendo evolvere l’offerta e l’esperienza nei punti vendita. Ringrazio Clessidra per la fiducia e tutte le persone di Sapore di Mare con le quali inizieremo questo percorso».

Mario Fera, Amministratore Delegato di Clessidra Capital Credit SGR

«Siamo certi che l’esperienza manageriale e la profonda conoscenza dei settori retail e food rappresentino competenze importanti per accompagnare l’evoluzione della società. Sapore di Mare dispone di un posizionamento distintivo, di una forte specializzazione e di un significativo potenziale. Insieme al management intendiamo valorizzare questi elementi e creare le condizioni per una crescita solida e sostenibile nel lungo periodo».