Gruppo Ginobbi: Alessia Meli porta la sua visione sulla leadership femminile

Nella cornice del Meliá Hotel di Milano si è svolta la quinta edizione della Luxury Hospitality Conference. Alessia Meli, COO del Gruppo Ginobbi, ha offerto una riflessione innovativa sul ruolo della leadership femminile nel settore dell’hôtellerie di alta gamma.

Cosa ha detto la Meli COO Gruppo Ginobbi

Meli è intervenita nel panel “Eccellenza dell’ospitalità al femminile, tra visioni e innovazione”. La manager ha evidenziato come la forza della leadership contemporanea risieda nella capacità di costruire relazioni autentiche. Relazioni basate su ascolto, empatia e responsabilità. Ha introdotto il concetto di “Ospitalità Restitutiva”, un modello che ridefinisce il lusso come esperienza generativa e condivisa, capace di creare valore per ospiti, team e comunità.

“Il lusso contemporaneo è restituivo nell’ospitalità. È poter crescere, lavorare ed essere accolti in un ambiente attento e capace di ascoltare.”. Ha detto Meli. La manager ha ricordato l’eredità culturale di Palazzo Ripetta, hotel 5 stelle nel cuore di Roma, da sempre guidato da figure femminili che hanno interpretato l’accoglienza con sensibilità e visione.

La partecipazione alla Conference si inserisce nel percorso del Gruppo Ginobbi verso un’ospitalità evoluta, che unisce tradizione e innovazione. E inoltre etica e imprenditorialità, valorizzazione delle persone e cura dei luoghi. Un modello che trova espressione nelle sue strutture d’eccellenza, da Palazzo Ripetta a Roma a Torre Sponda a Positano.

Alessia Meli è stata nominata Chief Operating Officer del Gruppo Ginobbi nel giugno 2025. In azienda ha portato oltre 20 anni di esperienza nell’hospitality di lusso. E inoltre una visione manageriale orientata all’innovazione e alla valorizzazione del capitale umano.