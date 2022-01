Hospitality dal 21 marzo a Riva del Garda

Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza si svolgerà dal 21 al 24 marzo. La manifestazione dedicata al settore dell’ospitalità e della ristorazione programmata dal 31 gennaio al 3 febbraio è stata infatti posticipata.

La decisione di rimandare la fiera organizzata da Riva del Garda Fierecongressi è stata presa alla luce dell’evoluzione della pandemia. Una diffusione che non consente di gestire in maniera adeguata le iniziative e le aree espositive di carattere esperienziale. Per Hospitality questo da sempre è un tratto distintivo. La manifestazione si svolgerà in una data alternativa quindi individuata dopo un confronto con le aziende e gli operatori del settore turistico-alberghiero. In attesa di superare il periodo di picco pandemico.

Chi è Hospitality, salone dell’accoglienza

Hospitality è organizzata da Riva del Garda Fierecongressi vanta una superficie espositiva di oltre 40.000 mq. Nell’edizione 2020, il salone ha registrato 561 espositori, 21.431 operatori professionisti e più di 28.500 visitatori. A febbraio 2021 si è svolta online Hospitality Digital Space, edizione speciale della fiera, dedicata alla formazione e all’aggiornamento del mondo Ho.Re.Ca.. Uno spazio virtuale dinamico di aziende specializzate e un palinsesto di oltre 80 eventi formativi gratuiti.

La 46esima edizione di Hospitality torna quindi in presenza a Riva del Garda, dal 21 al 24 marzo 2022.

Chi è Riva del Garda Fieracongressi

L’esperienza professionale di Riva del Garda Fierecongressi prende il via nel 1972 quando l’azienda di promozione turistica fece erigere il palazzo dei congressi per ospitarvi eventi. A questi fece seguito il primo embrione di Expo Riva Schuh, la fiera internazionale dedicata alla calzatura. Seguito da Expo Riva Hotel verso la fine degli anni Settanta. Successivamente, nel 1988, nasce Palacongressi che ha portato alla realizzazione del quartiere fieristico sito a pochi chilometri dal centro città in zona artigianale.

Nel 2005 è cambiata la ragione sociale in Riva del Garda Fierecongressi S.p.A. per dare risalto ad entrambe le attività di riferimento della Società. La realizzazione di manifestazioni fieristiche e l’organizzazione di congressi sul lago, supportati dall’agenzia di incoming Rivatour. Agenzia che dal 2021 diviene società partecipata dando vita all’event factory On The Go.

