Banco Desio amplia il sostegno alle imprese con SACE

Banco Desio compie un passo importante per rafforzare il proprio sostegno al sistema produttivo italiano. L’adesione agli accordi quadro SACE Garanzia Internazionalizzazione e Garanzia Archimede nasce dalla volontà di offrire alle imprese maggiori opportunità di accesso al credito. Soprattutto in questa fase economica in cui si richiedono investimenti, innovazione e capacità di competere su mercati sempre più complessi.

La scelta dell’istituto guidato da Stefano Vittorio Kuhn (nella foto) risponde a un’esigenza concreta. Molte aziende italiane, soprattutto PMI, puntano a crescere oltre i confini nazionali oppure ad avviare programmi di sviluppo sul territorio italiano. Per realizzare questi progetti servono risorse finanziarie adeguate e condizioni di accesso al credito sostenibili. Le garanzie offerte da SACE consentono proprio di ridurre il rischio per le banche e di facilitare la concessione di finanziamenti destinati a iniziative strategiche.

Banco Desio a sostegno delle PMI che vogliono investire all’estero

L’accordo relativo alla Garanzia Internazionalizzazione permetterà a Banco Desio di sostenere le imprese che vogliono espandere la propria presenza sui mercati esteri. Lo strumento copre investimenti diretti all’estero, programmi produttivi destinati alle esportazioni e progetti realizzati in Italia ma funzionali alla crescita internazionale dell’azienda. Il supporto riguarda anche le imprese che partecipano a filiere con una forte vocazione internazionale, un aspetto sempre più rilevante per il tessuto industriale del Paese.

Sace per le aziende

Con Garanzia Archimede, invece, l’attenzione si concentra sugli investimenti strategici realizzati in Italia. Si tratta di interventi infrastrutturali, produttivi e di innovazione che possono contribuire alla crescita della competitività nazionale. La garanzia facilita l’accesso alle risorse finanziarie necessarie per realizzare progetti di lungo periodo, sostenendo la modernizzazione delle imprese e lo sviluppo dei territori.

L’adesione ai due accordi porta benefici diretti anche a Banco Desio

L’istituto amplia infatti la gamma di soluzioni a disposizione della clientela aziendale e rafforza il proprio posizionamento come banca di riferimento per le imprese. La collaborazione con SACE permette inoltre di accelerare la risposta alle richieste di finanziamento. E di accompagnare le aziende con strumenti più efficaci nelle diverse fasi del loro percorso di crescita. Per SACE l’intesa rappresenta un ulteriore tassello nella missione di supportare la competitività dell’economia italiana. La società, controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è la principale export credit agency italiana. Opera in circa 200 mercati e gestisce un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a circa 290 miliardi di euro. Attraverso garanzie finanziarie, assicurazione del credito, factoring, advisory e business matching, sostiene la presenza delle imprese italiane nel mondo e favorisce l’attrazione di investimenti strategici nel Paese.

L’accordo interessa soprattutto le aziende clienti di Banco Desio

Le imprese esportatrici potranno contare su maggiori opportunità di finanziamento per sostenere la crescita all’estero. Allo stesso tempo, le aziende che vogliono investire in nuovi impianti, innovazione tecnologica o ampliamenti produttivi in Italia avranno accesso a strumenti dedicati e supportati dalle garanzie pubbliche di SACE. Anche per la clientela privata l’operazione assume una rilevanza indiretta. Un tessuto imprenditoriale più solido genera occupazione, investimenti e sviluppo economico locale. Questo rafforza il contesto in cui operano famiglie e professionisti e consolida il ruolo della banca come attore vicino al territorio.

Chi è Banco Desio

Fondata nel 1909 e quotata alla Borsa di Milano dal 1995, Banco Desio è oggi uno dei principali gruppi bancari indipendenti italiani. Opera nel Nord e nel Centro Italia e in Sardegna attraverso una rete di 273 filiali e circa 2.500 dipendenti. Il gruppo dispone di un attivo consolidato superiore a 19 miliardi di euro ed è presente anche nel credito al consumo tramite Fides e nella consulenza patrimoniale attraverso Solutions Capital Management SIM. Numeri che testimoniano una dimensione significativa, mantenendo al contempo una forte vocazione territoriale e una relazione diretta con famiglie e imprese.