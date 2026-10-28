Vertiv rafforza i servizi per il raffreddamento dei data center con l’acquisizione di KES

Vertiv annuncia il completamento dell’acquisizione di King Environmental Services (KES), società europea specializzata nella gestione dei fluidi, nelle attività di commissioning e nei test di carico per data center raffreddati a liquido. L’operazione amplia la presenza di Vertiv in Europa, Medio Oriente e Africa e rafforza la sua offerta nei servizi dedicati alle infrastrutture digitali ad alte prestazioni.

L’obiettivo è offrire ai clienti un supporto sempre più completo

L’acquisizione rappresenta un nuovo passo nella strategia del gruppo, già consolidata in Nord America dopo l’ingresso di PurgeRite nel 2025. L’obiettivo è offrire ai clienti un supporto sempre più completo lungo l’intera catena del raffreddamento.

Giordano Albertazzi, Chief Executive Officer di Vertiv

«Siamo lieti di accogliere il team KES in Vertiv. Con l’aumento della densità computazionale, le prestazioni dei sistemi di raffreddamento dipendono sempre più dall’esecuzione sul campo. KES porta competenze specialistiche che rafforzano la nostra capacità di accompagnare i clienti nello sviluppo di infrastrutture sempre più complesse».

Grazie all’integrazione di KES, Vertiv potrà offrire un approccio ancora più coordinato alle attività di commissioning, collaudo e gestione dei fluidi. Un vantaggio concreto per operatori che cercano efficienza, affidabilità e meno complessità operativa. L’esperienza di KES contribuirà inoltre a migliorare le prestazioni dei sistemi di raffreddamento attraverso fluidi puliti, bilanciati e correttamente validati. Un dettaglio tecnico che, nel mondo dei data center, fa spesso la differenza tra un impianto che funziona bene e uno che funziona davvero bene. L’azienda irlandese supporta clienti in tutta l’area EMEA e opera da hub strategici situati a Dublino e Francoforte. Le condizioni economiche dell’operazione non sono state rese note e non dovrebbero avere un impatto significativo sui risultati finanziari di Vertiv.

Con l’intelligenza artificiale che continua ad aumentare il fabbisogno di potenza e raffreddamento, Vertiv scommette su una formula semplice: più competenze, più servizi e meno grattacapi per chi gestisce infrastrutture critiche.