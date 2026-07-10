Semiconduttori: il rally dell’IA mostra i suoi limiti. Ora il mercato guarda alla sostenibilità dei margini

Il mercato dei semiconduttori vive un momento di straordinaria espansione, trainato dall’intelligenza artificiale e dalla crescente necessità di potenza di calcolo. Negli ultimi diciotto mesi, i chip sono diventati il cuore pulsante dell’economia digitale. Senza GPU, memoria avanzata e capacità produttiva, l’IA semplicemente non esiste. Questo si riflette in modo evidente sui mercati finanziari. Il Philadelphia Semiconductor Index (SOX) ha messo a segno un rialzo di oltre il 100% nel primo semestre dell’anno, superando persino gli hyperscaler che fino al 2024 erano considerati i protagonisti indiscussi del boom dell’IA.

La ragione è chiara: la domanda è esplosiva, l’offerta è rigida

Le grandi piattaforme cloud continuano ad acquistare chip in volumi crescenti, e l’arrivo degli agenti di IA — sistemi autonomi che richiedono calcolo continuo — promette un’ulteriore accelerazione. Allo stesso tempo, la capacità produttiva globale può espandersi solo lentamente. Costruire una fabbrica richiede investimenti miliardari, tecnologie proprietarie e tempi di realizzazione che superano spesso i tre anni. Il settore è dominato da pochi attori, con barriere all’ingresso altissime e una struttura oligopolistica che rende la domanda quasi insensibile al prezzo. Il risultato è una crescita degli utili eccezionalmente robusta.

Ma proprio questa dinamica spiega perché il rapporto rischio‑rendimento sta cambiando. Dopo un rally così intenso, una parte significativa delle aspettative positive è già incorporata nei prezzi. Le valutazioni, basate sugli utili futuri, non appaiono eccessive, ma la vera domanda riguarda la sostenibilità degli attuali margini. Storicamente, il settore dei semiconduttori è profondamente ciclico. Periodi di capacità ridotta e prezzi elevati sono stati seguiti da ondate di investimenti che hanno generato sovraccapacità e pressioni sui margini. Il ciclo attuale potrebbe durare più a lungo grazie a un’espansione più disciplinata, ma i rischi aumentano man mano che gli utili continuano a crescere.

C’è poi un altro elemento: il costo dell’hardware

Se GPU, memoria e componenti continuano a rincarare, la domanda di applicazioni IA potrebbe rallentare. Gli hyperscaler, le imprese e i consumatori si troverebbero a fronteggiare investimenti più onerosi. E se la monetizzazione dell’IA non dovesse rispettare le aspettative, la propensione a investire potrebbe indebolirsi. È un equilibrio delicato: l’IA ha bisogno dei chip per crescere, ma i chip hanno bisogno che l’IA resti economicamente sostenibile.

Secondo Tobias Rommel, Portfolio Manager Global Equities di DWS, la narrativa dell’IA nel settore dei semiconduttori rimane intatta, ma il tema non è più la crescita: è la sua sostenibilità. Nel breve termine, la domanda solida, la capacità produttiva limitata e i portafogli ordini pieni continueranno a sostenere il settore. Tuttavia, le aspettative sono elevate e il ciclo potrebbe essere più avanzato di quanto sembri.

Dall’introduzione di ChatGPT alla fine del 2023, gli hyperscaler hanno sovraperformato solo per pochi mesi. Dalla metà del 2025, i semiconduttori hanno preso il comando del rally tecnologico, diventando il baricentro dell’intera catena del valore dell’IA. Oggi restano essenziali, ma il mercato inizia a chiedersi quanto a lungo questa corsa potrà continuare senza una normalizzazione dei margini.