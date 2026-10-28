Istanbul chiama il mondo del flooring: ICFE 2027 punta in alto

Istanbul si prepara a diventare la capitale mondiale dei tappeti e dei rivestimenti per pavimenti. Dal 6 al 9 gennaio 2027 tornerà infatti l’International Carpet and Flooring Expo (ICFE), in programma presso l’İstanbul Expo Center.

Giunta alla quarta edizione, la manifestazione punta a riunire oltre 500 espositori e circa 35.000 operatori professionali provenienti da oltre 150 Paesi. Un appuntamento che conferma il ruolo della Turchia come protagonista internazionale del settore. Organizzata da Tüyap Fairs and Exhibitions Organization, con il supporto di GAHIB e IHIB, la fiera offrirà uno spazio privilegiato per sviluppare relazioni commerciali e creare nuove opportunità di business.

Produttori, importatori, distributori, grossisti, architetti e interior designer si daranno appuntamento a Istanbul per conoscere le ultime tendenze e ampliare la propria rete internazionale. ICFE 2027 rappresenterà una vetrina strategica per le aziende turche, che potranno mostrare capacità produttive, competenze progettuali e competitività sui mercati globali.

Buyer da tutto il mondo

Tra i visitatori attesi figurano buyer provenienti da alcuni dei principali mercati mondiali. Germania, Italia, Stati Uniti, Cina, India, Belgio ed Emirati Arabi Uniti saranno tra i Paesi maggiormente rappresentati. A rendere ancora più attrattiva la manifestazione contribuisce la posizione di Istanbul, crocevia naturale tra Europa e Asia. Una collocazione che facilita incontri, scambi commerciali e nuove collaborazioni internazionali.

Anche la logistica gioca un ruolo importante

Grazie agli estesi collegamenti aerei, la città è facilmente raggiungibile da operatori provenienti da tutto il mondo. Per favorire la partecipazione internazionale, il Ministero del Commercio turco ha introdotto una misura dedicata agli espositori esteri. L’importo richiesto per l’ammissione temporanea dei prodotti esposti è stato ridotto dal 100% al 10% del valore FOB.

Una semplificazione che alleggerisce i costi per le aziende e rende più semplice portare in fiera prodotti di alto valore. Accanto agli incontri commerciali, ICFE 2027 offrirà contenuti dedicati all’innovazione e alla crescita del settore. Tornano infatti i Carpet Talks, spazio di confronto sui temi del design, della produzione e del branding. I Carpet Design Awards premieranno le idee più innovative, mentre il Carpet Workshop metterà in contatto creativi provenienti da diversi Paesi per sviluppare nuovi progetti. L’edizione precedente aveva registrato 445 espositori e oltre 31.000 visitatori provenienti da 127 Paesi. Per il 2027, l’obiettivo è alzare ulteriormente l’asticella.

Con più aziende, più buyer e più occasioni d’incontro, Istanbul punta a stendere un tappeto rosso all’intero comparto mondiale del flooring.