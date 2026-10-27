vivo parla ai creator, non a tutti

Diciamolo subito: questo non è il classico lancio di smartphone che interessa chiunque. Se usate il telefono soprattutto per messaggi, social network e qualche foto in vacanza, difficilmente troverete qualcosa di davvero rivoluzionario. Anzi, potete tranquillamente dedicarvi a un’altra lettura. La nuova serie X500 di vivo parla infatti a una nicchia ben precisa. Parla a professionisti dell’immagine, creator, videomaker, fotografi evoluti e appassionati di tecnologia che sanno esattamente cosa significhi teleobiettivo, gamma dinamica o registrazione in Log.

Per questo pubblico il debutto italiano della gamma X500 merita attenzione

L’elemento più interessante è l’ambizione con cui vivo prova ad avvicinare lo smartphone al mondo delle fotocamere professionali. La collaborazione con ZEISS non è una novità, ma qui viene spinta ancora più in là, soprattutto sul fronte dei teleobiettivi e delle riprese video. Il modello di punta, X500 Pro Max, integra un teleobiettivo ZEISS APO da 200 megapixel pensato per catturare dettagli lontani mantenendo qualità e nitidezza elevate. Una caratteristica che può fare la differenza per chi fotografa eventi sportivi, concerti o natura.

Ancora più interessante è il lavoro svolto sul tracciamento dei soggetti in movimento. Le nuove funzioni promettono di seguire persone e oggetti anche quando escono temporaneamente dall’inquadratura. In pratica, meno scatti persi e maggiore facilità nel riprendere scene dinamiche.

La vera scommessa di vivo, però, sembra essere il video

La registrazione in 4K fino a 240 fotogrammi al secondo, il profilo Cinematic Pro Log e gli strumenti dedicati alla produzione cinematografica raccontano chiaramente dove l’azienda vuole posizionarsi. Non come produttore di semplici smartphone premium, ma come fornitore di strumenti creativi tascabili.

Interessante anche la presenza di funzioni che fino a pochi anni fa appartenevano quasi esclusivamente alle videocamere professionali. Dalla gestione avanzata della gamma dinamica al controllo della messa a fuoco durante le riprese, fino agli effetti ispirati alla pellicola.Sul fronte hardware non mancano specifiche da top di gamma. Processore di ultima generazione, batterie molto capienti, ricarica rapida, display ad alta luminosità e certificazioni contro acqua e polvere completano una scheda tecnica che punta chiaramente al segmento premium.

A colpire è anche la strategia di ecosistema. Insieme agli smartphone arrivano infatti nuovi auricolari e le prime cuffie over-ear del marchio. Un modo per rafforzare la presenza del brand in un mercato che guarda sempre più all’integrazione tra dispositivi. Il vero ostacolo potrebbe essere il prezzo. Si parte da quasi 1.400 euro per X500 Pro e si superano abbondantemente i 2.000 euro nelle configurazioni più ricche di X500 Pro Max. Una soglia che restringe inevitabilmente il pubblico.

In sintesi, la notizia interessa soprattutto chi lavora con immagini e video o chi considera lo smartphone il proprio principale strumento creativo. Per tutti gli altri, resta un esercizio tecnologico affascinante. Per creator e professionisti, invece, vivo sta lanciando un messaggio molto chiaro: il futuro della produzione video passa sempre più dallo smartphone.