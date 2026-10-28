PIB Group Italia accelera: Fabrice Kron nuovo CEO

PIB Group Italia apre una nuova fase della propria crescita con un rafforzamento della struttura manageriale. Il gruppo affida a Fabrice Kron il ruolo di Chief Executive Officer e amplia il coordinamento internazionale con la nascita della regione Italia-Francia, guidata da Marco Favale.

La nomina di Kron si inserisce in un percorso già avviato

L’obiettivo è accelerare l’integrazione delle attività, sostenere la crescita organica e consolidare la presenza del gruppo nel mercato italiano. Dal 19 ottobre, Kron condivide con Edoardo Ceola la responsabilità dell’attività di intermediazione. Ceola mantiene la presidenza del CdA, garantendo continuità strategica e operativa. Più che un cambio al vertice, il nuovo assetto rappresenta un passaggio evolutivo. PIB Group punta infatti a rafforzare una piattaforma assicurativa capace di integrare competenze specialistiche, sviluppo commerciale e crescita per acquisizioni. Kron porta una consolidata esperienza internazionale maturata nel settore assicurativo.

Nel corso della sua carriera ha guidato processi di espansione, operazioni straordinarie e progetti di integrazione in mercati complessi. Prima dell’ingresso in PIB Group è stato Direttore dell’Integrazione di Groupe Premium. In quel ruolo ha seguito l’acquisizione del Gruppo Grifo e il successivo processo di integrazione. In precedenza, come CEO di +Simple Italia, ha contribuito alla costruzione di una rete nazionale di broker, combinando crescita organica e acquisizioni. Ha inoltre ricoperto incarichi manageriali in Aegon e AIG.

La nuova organizzazione di Pib Group non modifica i rapporti con clienti

Restano invariati struttura, referenti, servizi e processi operativi. Cambia invece la capacità di coordinare le diverse realtà che oggi compongono il gruppo. Parallelamente, PIB Group rafforza il dialogo tra due mercati strategici con la creazione della regione Italia-Francia. A guidarla sarà Marco Favale, già protagonista dello sviluppo del gruppo nel nostro Paese. La nuova area nasce con l’obiettivo di favorire sinergie, condividere competenze e accelerare la crescita nei due mercati. Una scelta che riflette la crescente dimensione internazionale del gruppo.

“Negli ultimi mesi sono state costruite basi importanti per lo sviluppo di PIB Group in Italia“, commenta Marco Favale. “L’arrivo di Fabrice aggiunge competenze ed esperienza a un percorso già avviato”. Per Fabrice Kron, la priorità sarà valorizzare il lavoro svolto e dare ulteriore impulso al progetto industriale del gruppo. “Entro in una realtà solida e ben posizionata sul mercato italiano. L’obiettivo è accelerare la crescita, rafforzare le reti distributive, sviluppare i rapporti con le compagnie e cogliere nuove opportunità di acquisizione”.

La riorganizzazione conferma le ambizioni di PIB Group in Italia. Dopo gli investimenti realizzati negli ultimi anni, il gruppo punta ora a una fase di maggiore integrazione tra società, competenze e mercati. In questo contesto, la nomina di Kron e il nuovo ruolo di Favale rappresentano due tasselli della stessa strategia: trasformare la crescita per acquisizioni in una piattaforma assicurativa sempre più coordinata, specializzata e internazionale.