PIB Group Italia: saper crescere nel mercato assicurativo

PIB Group compie un passo decisivo nel suo percorso di crescita in Italia e presenta PIB Group Italia, una nuova identità che riunisce tutte le realtà operative del gruppo sotto un unico nome. È una scelta strategica che punta a rendere la presenza sul mercato più solida, riconoscibile e coordinata. Inoltra rinforza il ruolo del gruppo nel settore assicurativo nazionale.

Tre aree specializzate che lavorano in sinergia

La riorganizzazione nasce dalla volontà di presidiare in modo più efficace l’intera catena del valore del servizio assicurativo. Per farlo, PIB Group Italia si struttura in tre aree specializzate che lavorano in sinergia. PIB Italia Broker, dedicata al brokeraggio assicurativo per rischi danni, vita e motor. Quindi PIB Italia Agency, focalizzata sul settore automotive e sulla creazione di soluzioni assicurative integrate nei processi commerciali dei dealer. E PIB Italia Advisory, l’hub che offre consulenza strategica avanzata su risk management, analisi dell’esposizione e gestione dei sinistri.

Questa nuova fase è accompagnata dall’apertura del nuovo headquarter nel cuore finanziario di Milano. Dal 24 luglio 2026, la sede legale e operativa di PIB Italia Broker. si trova in Via Dante 16, un indirizzo che rappresenta simbolicamente il baricentro della nuova identità del gruppo. Per il CEO Marco Favale, questa evoluzione non è un semplice rebranding, ma un modo per dare coerenza e forza a un progetto che punta a fare di PIB un protagonista del mercato assicurativo.

Un intermediario assicurativo indipendente che ha costruito una rete internazionale

PIB Group è un intermediario assicurativo indipendente che negli ultimi anni ha costruito una rete internazionale in rapida espansione. Sostenuto da importanti fondi di private equity come Apax e Carlyle, il gruppo opera in numerosi Paesi europei, Uk, Germania, Spagna e Polonia. La sua crescita è stata alimentata da acquisizioni mirate e dall’ingresso di professionisti specializzati, capaci di portare competenze tecniche e visione strategica.

Con la nascita di PIB Group Italia, il gruppo consolida la propria presenza nel nostro Paese. E si prepara quindi a competere con una struttura più integrata, più forte e più vicina alle esigenze di imprese, dealer e clienti finali. È un passo che segna l’inizio di una nuova fase, costruita su competenze, innovazione e una visione chiara del futuro del settore assicurativo.