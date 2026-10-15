Intermediari assicurativi, la sfida dell’IA ridisegna il settore

L’intelligenza artificiale sta cambiando il volto dell’intermediazione assicurativa. È il tema centrale della tredicesima edizione dell’Osservatorio Europeo degli Intermediari Assicurativi di CGPA Europe, che sarà presentato il 29 ottobre a Milano. La ricerca analizzerà come le nuove tecnologie stiano modificando i modelli di business degli intermediari e il loro rapporto con le compagnie.

Capire responsabilità, competenze e ruolo

In Italia gli intermediari assicurativi rappresentano il principale punto di contatto tra clienti e imprese. Rientrano in questa categoria agenti, broker e consulenti che assistono privati e aziende nell’individuazione delle coperture più adatte, nella gestione delle polizze e nell’assistenza in caso di sinistro. Gli agenti operano generalmente per una o più compagnie, mentre i broker agiscono nell’interesse del cliente, confrontando le offerte disponibili sul mercato.

Tra le realtà più note figurano gruppi e reti legati a compagnie come Generali (https://www.generali.it), Unipol (https://www.unipol.it), Allianz (https://www.allianz.it), Zurich (https://www.zurich.it) e AXA (https://www.axa.it). Nel brokeraggio troviamo tra gli altri gli operatori internazionali come Marsh (https://www.marsh.com/it), Aon (https://www.aon.com/italy) e Howden (https://www.howdengroup.com/it-it).

Negli ultimi anni si sono affermati anche comparatori e piattaforme digitali, da Segugio.it a Facile.it e CercAssicurazioni.it, che hanno accelerato la digitalizzazione della distribuzione.

Rispetto a mercati come Regno Unito e Paesi Bassi, dove la consulenza indipendente e l’utilizzo dei dati sono più sviluppati, l’Italia mantiene una forte presenza delle reti agenziali tradizionali. L’IA potrebbe però ridurre questa distanza, automatizzando attività amministrative e analisi dei rischi e spostando il valore dell’intermediario verso consulenza specialistica, relazione e personalizzazione dell’offerta. È in questo contesto che l’Osservatorio CGPA si propone di capire come evolveranno responsabilità, competenze e ruolo degli intermediari in un mercato destinato a cambiare rapidamente.