DEA punta su Sanremo: al via il negoziato con Enel

DEA ha avviato le trattative per acquisire da e-distribuzione, società del Gruppo Enel, il ramo d’azienda che gestisce la distribuzione di energia elettrica nel Comune di Sanremo. Si tratta di una notizia strategica perché riguarda una delle attività centrali del business della società marchigiana. L’operazione comprende circa 20.000 punti di fornitura elettrica. Se il percorso negoziale arriverà a conclusione, DEA aumenterà di circa il 20% il numero di utenze gestite rispetto all’attuale perimetro operativo.

Per DEA un nuovo tassello nella crescita per acquisizioni

L’iniziativa rientra nel processo di razionalizzazione del settore previsto dal Decreto Bersani, che punta a ridurre la presenza di più distributori nello stesso territorio comunale. L’obiettivo è rendere più efficiente la gestione delle reti e semplificare il servizio. Per DEA l’operazione rappresenta un nuovo tassello nella crescita per acquisizioni avviata negli ultimi anni. Dopo l’ingresso di nuove realtà nel gruppo e l’approdo in Borsa, la società conferma la volontà di espandere la propria presenza nelle aree in cui è già attiva.

L’avvio dei tavoli tecnici segna però solo l’inizio del percorso.

La possibilL’avvio dei tavoli tecnici segna però solo l’inizio del percorso.e acquisizione rafforzerebbe in particolare il presidio in Liguria, una regione considerata strategica per lo sviluppo futuro dell’azienda. Il management vede l’operazione come un’opportunità per consolidare il proprio ruolo tra i principali operatori italiani della distribuzione elettrica. Per le PMI e le imprese clienti di DEA la notizia è importante perché conferma la solidità del percorso industriale della società. Una crescita delle dimensioni e della base clienti può favorire maggiori investimenti nella rete, nell’innovazione tecnologica e nella qualità del servizio. Nelle prossime fasi saranno approfonditi gli aspetti economici, contrattuali e operativi legati al trasferimento del ramo d’azienda.

Il completamento dell’operazione è previsto entro dicembre 2027 ed è subordinato al buon esito delle trattative, alla firma degli accordi definitivi e all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie.