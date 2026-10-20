PATRIZIA accelera nel food retail europeo con 24 supermercati

PATRIZIA rafforza la propria strategia di investimento nel retail alimentare europeo con l’acquisizione di un portafoglio composto da 24 supermercati Lidl distribuiti tra Italia, Spagna e Francia. L’operazione conferma la volontà del gruppo di concentrare il capitale su asset caratterizzati da elevata stabilità, redditività prevedibile. E soprattutto da una forte domanda da parte dei consumatori.

Contratti di locazione di lungo periodo per i nuovi p.v. PATRIZIA

Il portafoglio comprende dieci immobili in Italia, otto in Spagna e sei in Francia. Gli asset sviluppano una superficie commerciale complessiva di circa 50 mila mq e risultano interamente locati alle società operative di Lidl nei rispettivi Paesi. I contratti di locazione sono di lungo periodo e indicizzati all’inflazione. Questa struttura garantisce una maggiore protezione dei flussi di cassa e rappresenta una delle caratteristiche più apprezzate dagli investitori istituzionali in una fase di mercato ancora selettiva.

L’operazione consolida inoltre una collaborazione costruita negli anni tra PATRIZIA e Lidl. Il gruppo tedesco continua infatti a individuare nel food retail uno dei pilastri della propria strategia europea, grazie alla capacità del comparto di mantenere performance solide anche nelle fasi economiche più complesse.

Christie Wright, Co-Head of Investment Management di PATRIZIA

“Il food retail continua a offrire eccellenti opportunità di investimento laddove la qualità dell’immobile e la solidità dell’operatore garantiscono rendimenti duraturi nel tempo. il settore beneficia di trend strutturali come l’urbanizzazione e la crescente domanda di punti vendita essenziali collocati in posizioni strategiche”

Real Estate e infrastrutture

L’acquisizione si inserisce nel percorso di crescita di PATRIZIA, uno dei principali investment manager europei specializzati nei real asset. Fondata nel 1984 da Wolfgang Egger, la società gestisce oggi circa 56 miliardi di euro di asset, opera in 30 Paesi e conta oltre 800 professionisti distribuiti in 26 uffici nel mondo. Nel solo comparto retail, PATRIZIA amministra circa 4,2 miliardi di euro di asset in Europa. Una massa critica che le consente di individuare opportunità nei mercati più liquidi e nei settori sostenuti dai grandi trend demografici e sociali. Negli ultimi anni il gruppo ha progressivamente ampliato il proprio raggio d’azione oltre il tradizionale immobiliare, costruendo una piattaforma specializzata in real estate e infrastrutture. Oggi serve oltre 500 investitori istituzionali a livello globale e figura tra i principali gestori indipendenti europei nel settore immobiliare.

La nuova acquisizione conferma una convinzione sempre più diffusa tra gli operatori del mercato. Supermercati, retail di prossimità e asset legati ai consumi essenziali continuano a rappresentare un rifugio per il capitale. Questo è possibile grazie alla loro capacità di generare redditi stabili e di adattarsi all’evoluzione delle abitudini di acquisto dei consumatori. Per PATRIZIA, il portafoglio Lidl rappresenta quindi molto più di una semplice acquisizione immobiliare. È un ulteriore tassello di una strategia europea che punta a combinare qualità degli asset, solidità degli operatori e capacità di generare rendimenti sostenibili nel lungo periodo.