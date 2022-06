I dati dell’equity crowdfunding Europeo con Crowdstats.eu

Crowdstats.eu raccoglie i dati su tutte le campagne sviluppate dalle piattaforme di equity crowdfunding attive lo scorso anno in Europa. Li racconta attraverso grafici, mappe e tabelle interattive. Permette anche agli utenti di applicare e combinare una serie di filtri in modo facile e intuitivo. Questo allo scopo di visualizzare di volta in volta le informazioni più utili o interessanti per ciascuno.

Come nasce Crowdstats.eu

E’ il primo report interattivo realizzato sul mondo dell’equity crowdfunding in Europa. Nasce dalla collaborazione tra Favilla, la startup che raccoglie giornalmente i dati sul crowdinvesting, e BStreams, il progetto di NextInt Lab dedicato a reportistica e data visualisation.

Favilla sta creando il primo aggregatore e comparatore al mondo dei progetti di equity crowdfunding. Ad oggi vanta un database che contiene i dati di almeno 12.000 campagne. «Raccogliamo le informazioni attraverso processi automatizzati di scraping che interrogano le piattaforme quotidianamente, salvando tutti i dati grezzi pubblici disponibili. Informazioni che vengono poi elaborate nel modo più utile per i potenziali utenti». Ha spiegato Vincenzo Maria Saggese, ceo di Favilla.

La raccolta dati effettuata da Favilla su 1043 campagne mette in luce l’esistenza di una fitta “giungla” di categorie. In un prossimo futuro in cui il crowdfunding sarà sempre più diffuso. Senza confini nazionali, sarebbe auspicabile una standardizzazione delle categorie di appartenenza dei progetti. Questo per comprendere in modo immediato il mercato di riferimento di ciascuno e poter fare paragoni efficaci, sia a posteriori sia durante la fase attiva della campagna.

La visualizzazione dei dati alla portata di tutti

Nello sviluppo di Crowdstats.eu, il team di BStreams si è occupato in prima persona della visualizzazione dei dati. Grazie agli strumenti sviluppati da BStreams chiunque avrebbe potuto creare una dashboard altrettanto efficace. «Ho visto con i miei occhi quanto sia difficile per la maggior parte delle persone disporre di strumenti utili per comunicare dati preziosi che riguardano il proprio lavoro. I programmi di BI sono troppo complessi da usare, se non si è esperti, e le licenze sono davvero costose, quindi l’elaborazione e la visualizzazione dei dati viene spesso affidata al reparto IT, creando inevitabili colli di bottiglia». Sottolinea Di Bartolo.

Con BStreams, invece, chiunque può far parlare i propri dati, che sia un commerciale, un ricercatore, un marketer o un giornalista. Raccontando le informazioni attraverso visualizzazioni che possono essere aggiornate e modificate in tempo reale. Basta avere a disposizione i dati, organizzati all’interno di file Excel o fogli di calcolo.

Fotografare il mondo dell’equity crowdfunding in Europa

Avere a disposizione dati completi e strutturati che possono essere visualizzati in modo efficace e aggiornati in tempo reale quando necessario, semplifica notevolmente il lavoro di storytelling. Inoltre contribuisce anche a far “parlare” i dati in maniera del tutto nuova. Un’iniziativa di questo tipo può essere interessante per le startup che si avvicinano a una raccolta, per avere un’idea delle campagne e dei settori che funzionano meglio. Ma anche per gli investitori che possono conoscere nuovi portali e nuove opportunità.

Chi è NextInt Lab srl

NextInt Lab srl è una società nata nel 2018, specializzata in advanced analytics e data visualisation. L’obiettivo del progetto BStreams è quello di rendere la comunicazione dei dati più accessibile per tutti, attraverso l’utilizzo di strumenti visivi come mappe, tabelle e grafici di facile realizzazione. BStreams sviluppa sistemi per creare report, dashboard e storie con i dati. Inoltre, offre servizi personalizzati e percorsi di formazione per singoli utenti e organizzazioni che vogliono imparare a comunicare in modo più immediato e coinvolgente grazie alla data visualisation.