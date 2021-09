Perchè Esperia entra in Recrowd (crowdfunding immobiliare)

Perchè il real estate è il core business di Recrowd una piattaforma specializzata in lending crowdfunding immobiliare che offre investimenti accessibili a tutti. Ed Esperia Investor è una holding di partecipazioni che investe in start up a elevato contenuto tecnologico.

La holding fondata da Emiliano di Bartolo e Antonio Ferrara, da anni investe in società in early-stage prevalentemente nel settore del real estate e dei financial services. Ora è entrata con una quota rilevante nel capitale di Recrowd. Operazione con cui Esperia Investor amplia il proprio portafoglio di partecipazioni societarie. Recrowd segue Monety (società di mediazione creditizia del gruppo Gabetti), G RENT (Gabetti Short Rent, quotata all’AIM) e Brera contract (società di servizi di contract nel real estate).

Come è stata scelta Recrowd

Esperia Investor ha scelto di investire valutando la potenzialità di crescita della piattaforma di lending crowdfunding che nel 2019 è entrata a far parte di Speed MI Up. L’incubatore d’impresa di Università Bocconi e Camera di Commercio di Milano aveva accolto Recrowd un anno dopo la sua costituzione. Nel marzo 2019 è stata lanciata una campagna di equity crowdfunding che ha messo sul mercato il 13% di Recrowd, per un valore pre money di 3 milioni. Quella campagna ha raccolto oltre 415.000 euro, otto volte il minimo previsto.

Perchè il crowdfunding nel real estate?

Nel settore del real estate il crowdfunding permette di risolvere alcune problematiche degli investimenti immobiliari, accessibili solo a una limitata parte della popolazione. Questo perchè richiedono di immobilizzare ingenti risorse in termini di capitale, comportano una gestione attiva dell’immobile. E soprattutto sono caratterizzati da bassa liquidità e limitata possibilità di diversificazione.

“Siamo soddisfatti di questa acquisizione – dice Antonio Ferrara, ceo di Esperia Investor – che ci porta ad avere quattro aziende in portafoglio. A iniziare da Monety, società di mediazione creditizia del gruppo Gabetti. G RENT che opera nel mercato dell’hospitality di lusso a livello internazionale che sviluppando un progetto di gestione di building con un modello built to rent. E poi c’è Brera Contract, società dei servizi di contract nel segmento del real estate. Recrowd è una delle realtà più note nel settore il crowdfunding immobiliare. Ha un business in crescita in Italia e nel mondo, che ci ha colpiti per le prospettive di crescita del settore, e per il team dei founders con grandi competenze”.

In arrivo un aumento del capitale sociale

Per Esperia Investor Recrowd rappresenta una grande opportunità di investimento per i suoi azionisti e per le sinergie con le altre società partecipate.

“Questo accordo – spiega Gianluca De Simone, ceo di Recrowd – è il superamento della fase di start up. Per noi il consolidamento del modello di business al primo gradino della fase di scale up. Oggi abbiamo oltre 8 milioni di euro raccolti, attraverso 43 progetti e grazie alla partecipazione di oltre 7000 utenti. Con questo ingresso miriamo a diventare leader del mercato italiano. Possiamo lavorare fianco a fianco di importanti player a livello internazionale nell’analisi e valutazione di asset immobiliari. Possiamo avvicinarci alle reti di consulenti private e di strutturare altre iniziative aziendali al fine di migliorare i servizi offerti”.

L’accordo prevede un aumento di capitale sociale, per ottenere maggiore liquidità e sostenere le nuove attività progettuali e il conseguente ampliamento del team di Recrowd.

