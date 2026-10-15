A Parigi Intesa presenta l’eccellenza italiana agli investitori

Da sempre Intesa Sanpaolo è al fianco delle imprese italiane nei percorsi di crescita, innovazione e apertura ai mercati internazionali. Intesa ora rinnova il proprio impegno con l’edizione 2026 di Italian Excellences, andata in scena a Parigi. La manifestazione è dedicata all’incontro tra alcune delle realtà più dinamiche del sistema produttivo nazionale e la comunità finanziaria internazionale.

L’iniziativa è promossa dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking guidata da Mauro Micillo. L’iniziativa inoltre conferma il ruolo di Intesa come partner strategico delle aziende italianeIntesa infatti accompagna spesso le aziende non soltanto nell’accesso al credito, ma anche nell’avvicinamento ai mercati dei capitali e agli investitori internazionali. Un supporto che si traduce in attività di advisory finanziaria, operazioni di finanza straordinaria, progetti di crescita per linee esterne, percorsi di internazionalizzazione e occasioni concrete di incontro con il mondo della finanza globale.

Intesa per le aziende italiane

Nella capitale francese, oltre 90 investitori istituzionali appartenenti a 63 case di investimento hanno incontrato le aziende partecipanti attraverso circa 400 meeting dedicati. L’obiettivo è stato favorire il dialogo diretto tra imprese e mercato, offrendo alle società italiane nuove opportunità per finanziare piani di sviluppo, investimenti industriali e strategie di espansione internazionale.

A rappresentare il meglio dell’economia italiana sono state aziende appartenenti a settori molto diversi tra loro, ma accomunate da una forte vocazione all’innovazione e alla competitività. Dall’industria manifatturiera alla meccanica avanzata, con realtà come Brembo, Biesse e Sogefi. E ancora dall’automazione e dalle tecnologie digitali con Reply, Seco, WIIT e Sys-Dat; fino ai comparti del design e dei beni di consumo rappresentati da De’ Longhi, Fila e Mondadori. Presenti anche aziende attive nella logistica e nei trasporti come Aeroporto di Bologna e d’Amico International Shipping. Non solo. Nel food & beverage con MARR, Orsero e NewPrinces, oltre a importanti realtà della finanza, della sanità, dell’industria dei materiali e dell’efficienza energetica.

I mercati di riferimento di queste imprese spaziano dall’Europa al Nord America, dal Medio Oriente all’Asia, con modelli di business sempre più orientati all’export e alla presenza internazionale. Proprio per questo la possibilità di dialogare con investitori provenienti dalle principali piazze finanziarie mondiali rappresenta un elemento essenziale per accelerare i piani di crescita. E soprattutto consolidare il posizionamento competitivo.

Competenze specialistiche e relazioni

Attraverso Italian Excellences, Intesa Sanpaolo mette a disposizione delle imprese italiane una rete internazionale consolidata, competenze specialistiche. E anche relazioni costruite nel tempo con investitori e operatori finanziari globali. Un sostegno che si affianca all’attività della struttura Corporate Finance Mid Cap della Divisione IMI CIB, impegnata nell’assistenza alle aziende di media capitalizzazione. Tutto attraverso servizi di consulenza strategica, operazioni di M&A e soluzioni di finanza straordinaria.

L’appuntamento di Parigi si inserisce in un più ampio programma di iniziative che vede Intesa Sanpaolo impegnata nel promuovere l’eccellenza imprenditoriale italiana nelle principali capitali finanziarie del mondo. Un percorso che conferma la volontà del gruppo guidato da Carlo Messina di accompagnare le imprese italiane nella crescita dimensionale. Oltre che nell’innovazione e nell’accesso ai capitali necessari per competere con successo sui mercati internazionali.