Somec sale a bordo del futuro: commesse da oltre 119 milioni

Le navi da crociera stanno cambiando volto e Somec accompagna questa trasformazione. Sempre più simili a destinazioni galleggianti che a semplici mezzi di trasporto, le nuove unità puntano su spazi aperti, continuità tra ambienti interni ed esterni. Oltre che sostenibilità e a un’esperienza di bordo sempre più immersiva. In questo scenario si inserisce il nuovo successo commerciale di Somec, che ha acquisito commesse per oltre 119 milioni di euro. Tutte legate alla realizzazione di sistemi vetrati e componenti architettonici destinati a una nuova generazione di navi da crociera in costruzione presso un importante cantiere francese.

L’accordo coinvolge la divisione Horizons e riguarda inizialmente due unità navali, con ulteriori opzioni già previste. Le attività si svilupperanno lungo un orizzonte temporale particolarmente ampio, con effetti economici distribuiti tra il 2028 e il 2040. Confermando così la capacità del gruppo di posizionarsi all’interno di programmi industriali strategici e di lungo periodo.

Somec propone un sistema integrato di soluzioni vetrate ad alte prestazioni energetiche

Il comparto crocieristico continua infatti a rappresentare uno dei segmenti più dinamici della cantieristica mondiale. Dopo gli anni della ripresa, gli operatori stanno investendo in navi sempre più avanzate dal punto di vista tecnologico, energetico ed estetico. La sfida non è più soltanto trasportare passeggeri, ma creare ambienti capaci di offrire comfort, connessione con il mare e qualità architettonica. Proprio per questo il ruolo delle superfici vetrate e delle soluzioni ingegneristiche evolve da semplice elemento funzionale a componente distintiva dell’esperienza di viaggio.

Una silhouette innovativa

Le nuove navi oggetto delle commesse affidate a Somec si distingueranno per una silhouette innovativa e per una progettazione orientata a valorizzare la luce naturale. Oltre al dialogo visivo con l’ambiente circostante. L’azienda contribuirà a questo obiettivo attraverso un sistema integrato di soluzioni vetrate ad alte prestazioni energetiche e componenti architettonici per balconi, sviluppati per rispondere a requisiti particolarmente elevati in termini di sicurezza, efficienza e design.

Tra gli elementi più significativi figurano anche i sistemi AVSW. Si tratta di finestre automatizzate a scorrimento verticale che permettono di modulare l’apertura delle superfici trasparenti e di eliminare, quando necessario, il confine tra interno ed esterno. Una tecnologia che interpreta perfettamente la direzione intrapresa dall’industria crocieristica, sempre più orientata a creare spazi fluidi e versatili. In cui il contatto diretto con il mare diventa parte integrante dell’esperienza del passeggero.

L’operazione conferma inoltre la centralità della filiera europea nella realizzazione delle navi più complesse e avanzate del mercato mondiale. In questo contesto, Somec continua a valorizzare competenze sviluppate in Italia e riconosciute a livello internazionale. E inoltre consolida una presenza che va oltre la semplice fornitura e contribuisce alla definizione concreta dell’architettura navale del futuro.

Per il gruppo trevigiano, il risultato rappresenta più di una commessa

È la conferma di un posizionamento industriale costruito negli anni in un settore che continua a esprimere domanda qualificata, elevata complessità progettuale e prospettive di crescita di lungo periodo. Un orizzonte che, grazie a questi nuovi ordini, si estende fino alla fine del prossimo decennio e vede Somec tra i protagonisti dell’evoluzione delle crociere del futuro.