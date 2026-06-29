Somec acquisisce 54 milioni di commesse nel glazing navale

Il nuovo annuncio di Somec non è un semplice aggiornamento industriale. E’ la conferma di un posizionamento solido, riconosciuto e sempre più centrale nel mercato internazionale delle costruzioni navali. Il gruppo di San Vendemiano, è specializzato nell’ingegnerizzazione e realizzazione di progetti complessi chiavi in mano. Il gruppo ha acquisito 54 milioni di euro in nuove commesse nel settore del glazing navale, un ambito in cui Somec è considerato uno dei player più affidabili al mondo.

Somec player importantte nel glazing navale

Si tratta di due ordini distinti, affidati da un primario gruppo cantieristico italiano. Si tratta della fornitura e l’installazione di sistemi vetrati su sette navi da crociera di nuova generazione, destinate a due compagnie internazionali. Il primo contratto, da 44 milioni, riguarda le aree balcony delle cabine di cinque navi; il secondo, da 10 milioni, interessa le vetrate delle sale pubbliche di altre due unità. Sono interventi che raccontano molto dell’evoluzione del design navale contemporaneo. Trasparenza, luminosità, continuità visiva tra interno ed esterno sono diventati elementi chiave dell’esperienza del passeggero. E Somec è tra le aziende che meglio interpretano questa trasformazione.

Le attività operative partiranno nel 2027 e si estenderanno fino al 2036, un arco temporale lungo che testimonia la solidità dei programmi di investimento delle compagnie crocieristiche. Nonostante un contesto geopolitico complesso, il settore delle crociere continua a mostrare una capacità di investimento significativa. Sostenuta da una domanda globale in crescita e da un processo di rinnovamento della flotta che coinvolge tutti i principali brand internazionali.

Una crescita organica e diversificata

Questi nuovi contratti portano il valore complessivo degli ordini acquisiti da Somec nel primo semestre 2026 a oltre 330 milioni di euro. Con il contributo di tutte le divisioni del gruppo: Horizons, dedicata alle architetture navali e alle facciate civili; Talenta, focalizzata sulle cucine professionali. E Mestieri, specializzata negli interior personalizzati. È un risultato che conferma quanto già evidenziato da diverse analisi di settore e dal nostro quotidiano online. Negli ultimi mesi Somec ha evidenziato la capacità di crescere in modo organico, diversificare il business e consolidare la propria reputazione internazionale.

Il presidente Oscar Marchetto lo ha sintetizzato con chiarezza. Superare i 330 milioni di ordini in sei mesi è un segnale tangibile della qualità del posizionamento del gruppo e della profondità della domanda internazionale. Somec opera in un mercato dove innovazione, sostenibilità e cura del dettaglio sono diventati requisiti imprescindibili. “ La sua capacità di integrare competenze diverse — ingegneria, design, materiali, sicurezza — rappresenta un vantaggio competitivo decisivo“.

Somec: mille dipendenti e ricavi per 370 milioni

Il settore navale, in particolare quello crocieristico, vive una fase di espansione che coinvolge cantieri europei, americani e asiatici. Le navi di nuova generazione sono veri e propri ecosistemi architettonici, dove la componente vetrata assume un ruolo centrale per estetica, comfort e sostenibilità. Somec, con oltre 40 anni di storia, una presenza in 12 Paesi, più di 1000 dipendenti e ricavi pari a 370 milioni nel 2025, è uno dei pochi gruppi capaci di gestire progetti complessi con un approccio integrato, certificato e riconosciuto a livello globale.

Il mercato navale internazionale richiede affidabilità, capacità di gestione di progetti pluriennali e una profonda conoscenza dei materiali e delle tecnologie. Somec ha costruito la propria reputazione proprio su questi elementi, diventando un partner strategico per i principali cantieri e per le compagnie crocieristiche che puntano su innovazione e qualità dell’esperienza a bordo. In questo scenario, le nuove commesse non sono solo un risultato commerciale: sono la conferma di una traiettoria di crescita che vede Somec sempre più protagonista di un settore in espansione, dove l’ingegneria italiana continua a rappresentare un punto di riferimento internazionale.