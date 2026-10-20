Nomine, talenti e crescita: si punta su nuove leadership

Nel mondo delle imprese, le nomine manageriali rappresentano molto più di un semplice cambio di ruolo. Sono spesso il segnale di una direzione strategica precisa, orientata a consolidare competenze, accelerare la crescita e affrontare nuove sfide di mercato. È in questo contesto che si inseriscono i recenti ingressi annunciati da Ogilvy e Argos Fund. Due realtà che operano in settori differenti ma accomunate dalla volontà di rafforzare il proprio capitale umano attraverso professionisti di elevato profilo.

Investire su professionalità consolidate

In Ogilvy, l’attenzione si concentra sull’arrivo di Ornella Ciot, nominata Head of Strategy. Forte di un percorso costruito tra le più importanti agenzie di comunicazione, Ciot porta in dote una consolidata esperienza nello sviluppo di strategie di marca. Oltre che in posizionamento e comunicazione integrata. Nel corso della sua carriera ha collaborato con aziende nazionali e internazionali appartenenti a settori molto diversi tra loro. Dal largo consumo al beauty, dal finance alla tecnologia, contribuendo alla realizzazione di campagne premiate e ad alto impatto. La sua nomina si inserisce nella volontà di Ogilvy di rafforzare ulteriormente il ruolo della strategia come motore della creatività e della costruzione di valore per i clienti.

Sul fronte degli investimenti, Argos Fund amplia invece il proprio team europeo con l’ingresso di Frances Houweling e Stefano Caspani in qualità di partner. Due profili con competenze complementari che riflettono l’approccio internazionale della società e la sua attenzione verso le piccole e medie imprese europee.

La nomina di Houweling rafforza Argos

Houweling arriva con una lunga esperienza nel private equity maturata principalmente nel mercato del Benelux. Ha seguito investimenti nei settori dei servizi alle imprese, della sanità e dell’industria. Il suo ingresso rafforza la presenza di Argos in un’area geografica strategica per lo sviluppo di nuove opportunità di investimento.

Caspani ha una profonda conoscenza dell’ecosistema imprenditoriale italiano

Dopo oltre vent’anni tra private equity e consulenza strategica, con incarichi di vertice in importanti società di investimento, ha accompagnato numerose aziende nel loro percorso di crescita e trasformazione. La sua esperienza nel supporto alle PMI rappresenta un elemento chiave per sostenere le ambizioni di sviluppo di Argos nel mercato italiano.

Le tre nomine raccontano una tendenza sempre più diffusa nel panorama manageriale europeo: la ricerca di figure capaci di combinare competenze specialistiche, visione strategica e conoscenza dei mercati. Che si tratti di costruire brand più rilevanti o di accompagnare la crescita delle imprese, il valore delle organizzazioni passa sempre più dalla qualità delle persone chiamate a guidarne il futuro. In questo scenario, Ogilvy e Argos Fund scelgono di investire su professionalità consolidate per rafforzare la propria competitività e affrontare con maggiore solidità le sfide dei prossimi anni.

In copertina Ornella Ciot come Head of Strategy di Ogilvy Italia