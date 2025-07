Martini® accende l’estate con Terrazza Martini On Tour

L’estate italiana si tinge di eleganza e bollicine con il lancio di Terrazza Martini On Tour. Il nuovo format esperienziale firmato Martini® che trasforma l’aperitivo in un vero e proprio touchpoint di brand. Dopo il restyling della bottiglia ispirata ai portici di Torino e la nomina dell’attore britannico Jonathan Bailey come Martini Man dell’estate, il marchio prosegue il suo racconto. Lo fa con un tour europeo che porta l’atmosfera esclusiva della Terrazza Martini di Milano nelle località più glamour della stagione.

Terrazza Martini On Tour

Le tappe italiane includono Noto, presso il Gagliardi Boutique Hotel, e Forte dei Marmi, al Giardino. Il brand ha realizzato un vero e proprio take-over: bar e lounge ridisegnati, sedute di design, angoli photo-opportunity e un look & feel immersivo che celebra l’heritage Martini® con un tocco contemporaneo. L’obiettivo? Offrire ai consumatori un’esperienza memorabile, dove il rito dell’aperitivo si fonde con stile, autenticità e visione.

Protagonisti assoluti del tour sono il nuovo Martini® Bianco Spritz, leggero e aromatico con note vanigliate e bollicina vivace, e l’intramontabile Martini® Americano, bilanciato e rinfrescante con sfumature agrumate e amaricanti. Entrambi incarnano l’essenza del brand e accompagnano l’estate con leggerezza e gusto. Inaugurate tra fine giugno e inizio luglio, le Terrazze Martini® resteranno aperte per tutta la stagione, invitando il pubblico a rallentare, brindare e lasciarsi ispirare. Come sottolinea Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, “queste produzioni rafforzano l’immagine del territorio e generano valore per economia, turismo e creatività locale”.

Con il supporto creativo di The Fairplay, la strategia media di OMD e le attività PR e influencer marketing curate da Ogilvy, Terrazza Martini On Tour si conferma come una delle iniziative più iconiche dell’estate 2025. Perché ogni aperitivo, soprattutto con vista, può diventare un momento speciale. E con Martini®, lo è sempre.