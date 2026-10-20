PMI, nasce l’indice IRO: la tua azienda è pronta ad affrontare una crisi?

Un blocco improvviso della produzione può mettere in ginocchio anche una PMI con bilanci in attivo. La tua azienda è capace di affrontare situazioni impreviste e critiche? Questa domanda è cruciale per la sopravvivenza delle piccole e medie imprese. Per questo motivo nasce l’Indice di Resilienza Operativa, ideato da NSA Soluzioni Assicurative.

Il 38% delle PMI è esposto a pericoli idrogeologici

Questo nuovo strumento trasforma la capacità di resistere alle emergenze in un numero concreto da zero a cento. Oggi i rischi sono sempre più frequenti ed evidenti. Secondo la Banca d’Italia, ben il trentotto per cento delle imprese italiane è esposto a pericoli idrogeologici. Tuttavia, un’analisi di Deloitte rivela che soltanto il 14% delle PMI ha un piano di continuità operativa. Esiste quindi un divario pericoloso tra solidità economica e capacità reale di superare un fermo delle attività.

Cosa misura IRO

L’indice IRO colma questo vuoto misurando tre aspetti cruciali in una media ponderata. Il primo analizza i bilanci pubblici per stimare le perdite economiche causate da un’interruzione. Il secondo misura l’adeguatezza delle polizze assicurative presenti in azienda. Il terzo analizza l’organizzazione interna attraverso dodici specifici scenari di rischio.

L’unione di questi fattori offre una visione chiara ed esaustiva dell’azienda. L’indice non aiuta soltanto l’imprenditore a proteggere il proprio lavoro e il patrimonio sociale. Diventa uno strumento utile anche per gli istituti di credito e per i consulenti. Le banche possono infatti valutare meglio il merito creditizio integrando la gestione dei rischi operativi. Revisori e commercialisti ottengono invece informazioni preziose sulla continuità aziendale prevista dal Codice della crisi d’impresa. Come spiega Federico Papa, presidente di NSA Soluzioni Assicurative, bilanci solidi e polizze non bastano se restano vulnerabilità organizzative.

Uno strumento per revisori e commercialisti

L’obiettivo dell’indice è diffondere una forte cultura della prevenzione. Un imprevisto grave può capitare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Conoscere in anticipo le proprie debolezze permette di proteggere ricavi e dipendenti. E la tua azienda è capace di affrontare situazioni impreviste e critiche? Misurare la propria resilienza prima dell’emergenza è la scelta più intelligente per garantire il futuro del business.

Nella foto Federico Papa, Presidente di NSA Soluzioni Assicurative.