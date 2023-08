Deloitte Consulting certifica la parità di genere

Deloitte Consulting ha ottenuto la certificazione sulla parità di genere da parte dell’organismo di certificazione BSI (The British Standards Institution). In conformità alla UNI/PdR 125 Deloitte Consulting può certificare il suo impegno nel portare avanti “misure per garantire la parità di genere nel contesto lavorativo”.

Paolo Galletti, People&Purpose Leader del network Deloitte Italia

In Deloitte da anni abbiamo moltiplicato i nostri sforzi per raggiungere l’obiettivo della parità di genere, attivando policy mirate all’inclusione delle donne a tutti i livelli dell’organizzazione. Oltre all’implementazione di queste policy, stiamo lavorando ad iniziative per favorire quella trasformazione culturale necessaria ad accelerare il percorso verso la chiusura del gender gap”.

Un importante passo avanti nel mondo dei professional service

«Con la certificazione sulla parità di genere Deloitte Consulting fa un importante passo avanti nel mondo dei professional service. Apre la strada progressivamente a tutto il network Deloitte in Italia».

Silvana Perfetti, People&Purpose Leader di Deloitte Consulting

«Questo risultato è stato possibile grazie a una strategia DE&I condivisa da tutta la leadership e alle iniziative intraprese in questi anni. È stato un percorso di particolare valore che ci ha dato più consapevolezza dei risultati fin qui raggiunti e che ci ha portato a definire ulteriori azioni. Obiettivo un continuo miglioramento, verso quella trasformazione che intendiamo portare avanti con impegno concreto».

Una presenza femminile con la percentuale del 42%

Nell’anno fiscale 2023 (concluso a maggio 2023) il network di Deloitte in Italia ha registrato quindi una presenza femminile in aumento. La percentuale di donne ha raggiunto il 42%. Tra le policy del network Deloitte mirate a favorire l’inclusione, le più significative sono:

DMums program

Un programma rivolto alle professioniste che rientrano dalla maternità per rendere il rientro al lavoro più inclusivo. Attraverso una policy che garantisce la possibilità di ritornare sui progetti e/o cliente seguiti prima del congedo di maternità e uno sportello di ascolto.

Financial Aid

Un supporto economico per le neo-mamme che rientrano dalla maternità a integrazione delle misure di DMums.

Additional Paternity Leave

un’integrazione di 10 giorni al congedo di paternità rispetto a quello previsto dalla normativa italiana.

Parents@Deloitte

La community interna di Deloitte che coinvolge 400 genitori e che si è dotata di un comitato per promuovere iniziative a sostegno della genitorialità condivisa.

Female Leadership program

Programmi di coaching e formazione che coinvolge le colleghe a partire dal grade manager in un programma di sviluppo della leadership femminile.

Female Sponsorship Program

Programma di sponsorship per le colleghe director che si pone l’obiettivo di favorire l’advocacy attraverso l’alleanza tra generi e generazioni.

Le diverse community di Deloitte

Deloitte ha dato vita a diverse community. “Women in Tech”, nata per promuovere l’empowerment femminile nel mondo tech e digitale. “Female Partner Community”, fondata per favorire il raggiungimento della parità di genere e una maggior rappresentanza femminile nei ruoli di leadership.

Inoltre ha sottoscritto una partnership con SheTech, associazione non-profit che lavora per ridurre il gender gap nel mondo STEM. Inoltre con Valore D, la prima associazione di imprese in Italia che promuove una cultura inclusiva per la crescita delle organizzazioni del nostro Paese.