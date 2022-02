Il 51% di Berardi Bullonerie è di H.I.G.

H.I.G. Europe acquisisce una partecipazione di controllo in Berardi Bullonerie operatore della distribuzione di elementi di fissaggio con un fatturato 2021 di 100 milioni di euro.

Berardi dalla sua fondazione nel 1919 è il partner di riferimento di aziende industriali italiane per la fornitura just-in-time di elementi di fissaggio standard e custom, Inoltre fornisce progettazione e realizzazione di programmi di logistica integrata con sistema kanban.

L’azienda detiene 14 magazzini dislocati sul territorio nazionale e uffici commerciali in Italia, Croazia e Marocco. Ha intrapreso con successo un ambizioso percorso di ampliamento della gamma prodotti nel settore delle cosiddette C-Parts. E’, inoltre, stata pioniera in Italia nell’introduzione di soluzioni avanzate di logistica integrata attraverso una propria piattaforma kanban.

Giovanni Berardi ceo e attuale socio di Berardi

“L’ingresso del fondo d’investimento H.I.G. rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto negli anni e del grande potenziale di crescita. Potremo sviluppare business più velocemente, grazie ad una combinazione di crescita organica e di acquisizioni mirate”.

Raffaele Legnani managing director a capo dell’ufficio di H.I.G. in Italia

“Berardi ha un rilevante track-record come partner di imprese industriali di eccellenza, grazie all’offerta di servizi a valore aggiunto e ad un team manageriale best-in-class. Potremo dare un impulso importante alla crescita. Supportando una ambiziosa strategia di acquisizioni che favorisca l’aggregazione al progetto da parte di altri operatori del settore. E inoltre sfruttando l’elevata frammentazione del mercato”.

Il fondo H.I.G. è stato assistito dallo studio legale Pavia & Ansaldo, da Boston Consulting Group, da PwC e dallo studio Spada Partners per la strutturazione dell’operazione. Berardi è stata assistita da Vitale&Co come financial advisor, da Deloitte, dallo Studio Romani Gambini per gli aspetti di natura fiscale. Inoltre è stato assistito da BLF Studio Legale per gli aspetti di natura legale.

Debt Advisor dell’operazione è stata Lincoln International. OLB ha svolto il ruolo di MLA e Bookrunner. All’operazione hanno partecipato, con il ruolo di MLA, Crédit Agricole, Deutsche Bank e Banca Ifis. Il fondo Equita Private Debt Fund II ha sottoscritto un prestito obbligazionario subordinato. I legali coinvolti nel finanziamento dell’operazione sono Orrick Herrington & Sutcliffe, Ashurst e Dentons.

Chi è Berardi Bullonerie

L’azienda ha sede a Castel Guelfo di Bologna (BO). E’ una primaria azienda nel panorama della distribuzione industriale, attiva da oltre 100 anni. E’ specializzata nella distribuzione di elementi di fissaggio per aziende industriali che hanno esigenze particolarmente complesse. Inoltre vanta una capillare presenza geografica, con 14 magazzini dislocati sul territorio nazionale e uffici commerciali in Italia, Croazia e Marocco. Detiene anche un catalogo con oltre 130.000 referenze di cui 50.000 disponibili a magazzino per una consegna in tempi rapidi.