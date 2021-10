H.I.G. Capital investe in Acqua & Sapone insieme ai Barbarossa 

H.I.G. Capital, fondo di investimento internazionali con 45 miliardi di dollari in gestione, ha acquisito Cesar e il gruppo SDA che controlla Quamar Distribuzione con il marchio Acqua & Sapone. Quest’ultima vende una vasta gamma di prodotti per la cura della casa e della persona a prezzi convenienti attraverso una rete di oltre 700 punti vendita.

H.I.G. acquisisce una partecipazione di controllo con la famiglia Barbarossa che reinveste mantenendo una partecipazione di minoranza. Le società prevedono di generare quest’anno oltre 900 milioni di euro di ricavi. Pemberton e Carlyle hanno fornito il finanziamento del debito a supporto della transazione.

L’investimento di H.I.G. sosterrà l’integrazione delle società

“Siamo rimasti colpiti dal track record di continua crescita di Acqua & Sapone e vediamo un enorme potenziale nel consolidamento di Cesar, SDA e VDM sotto lo stesso ombrello. Siamo orgogliosi di collaborare con Nando Barbarossa e non vediamo l’ora di accelerare la crescita di Acqua & Sapone“. Ha detto Stefano Giambelli, managing director del team di H.I.G. European Middle Market LBO.

“Siamo entusiasti di accogliere Acqua & Sapone nella famiglia H.I.G.. Il fondo H.I.G. ha un forte track record negli investimenti in aziende a conduzione familiare. Useremo questa esperienza per aiutare Acqua & Sapone a massimizzare il suo potenziale. Questa transazione si adatta ai nostri target di investimento e sottolinea ancora una volta la capacità di H.I.G. di portare a termine transazioni complesse“. Ha detto Markus Noe-Nordberg, managing director e responsabile del team LBO di H.I.G. European Middle Market.

“Siamo lieti di collaborare con H.I.G. per continuare a costruire la nostra storia di successo lunga 40 anni. Unendo le forze vediamo un enorme potenziale per accrescere il business, migliorare i livelli di servizio e rendere Acqua & Sapone leader italiano”. Ha detto Nando Barbarossa.

Gli advisor dell’acquisizione

Mediobanca è stata advisor finanziario esclusivo di tutte le Società mentre BonelliErede ha agito in qualità di advisor legale per tutte le Società. Consulting Evolution Trade (CET) ha seguito come consulente industriale Cesar. EY ha curato gli aspetti di due diligence finanziaria di Cesar e VDM. Mentre lo Studio del Dott. Console Carmine e della Dott.ssa Tutino Nicoletta ha curato gli aspetti di accounting e di due diligence fiscale di VDM. Studio Palmeri Commercialisti Associati ha curato gli aspetti di due diligence finanziaria e fiscale di SDA. Studio Legale Negroni ha agito come consulente legale di SDA.

Legance e Simpson Thacher & Bartlett hanno agito in qualità di advisor legale di H.I.G. mentre Bain & Company ha agito in qualità di consulente industriale. Infine PWC ha curato gli aspetti di due diligence finanziaria e fiscale.

Chi è H.I.G. Capital

E’ uno dei principali fondi di investimento internazionali nel settore del private equity e degli alternative assets con oltre 45 miliardi di dollari in gestione. Con sede a Miami ha uffici a New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco, Atlanta, Bogotá, Rio de Janeiro e San Paolo. E’ presente in Europa con uffici a Londra, Amburgo, Madrid, Parigi e Milano. H.I.G. è specializzata nel fornire capitale e finanziamenti alle PMI con un approccio flessibile, industriale e indirizzato alla creazione di valore.

