Doorway riceve l’autorizzazione (ECSP) da Consob e Banca d’Italia

Consob ha autorizzato Doorway come piattaforma per la raccolta di capitali online, ai sensi del nuovo Regolamento Europeo.

I criteri per ricevere l’ECSP

Entra in vigore il nuovo regolamento Europeo per i servizi di crowdfunding (ECSP) che sostituisce la normativa italiana. Permetterà alle piattaforme che hanno ricevuto autorizzazione – con standard stringenti e severi criteri di selezione – di operare secondo un quadro normativo unificato in tutta Europa. Gli obiettivi di fondo della normativa sono creare un mercato unico più competitivo e tutelare meglio gli investitori non professionali.

Doorway ha ottenuto l’autorizzazione

A questo punto potrà ricevere il “passaporto europeo” per operare in altri Paesi dell’Unione. L’internazionalizzazione rientra tra le strategie di sviluppo di Doorway. Da inizio 2023 è operativa con una sede e un team a Bruxelles e ha quindi già ottenuto il passaporto per operare in Belgio.

A tutela degli investitori Doorway

La società ha scelto di adottare la linea più prudente, a maggior protezione di chi investe sulla propria piattaforma. Identificherà quindi tutti gli investitori come non sofisticati (la nuova normativa distingue tra sofisticati e non).Sono previste maggiori tutele che il regolamento prevede per questa categoria, tra cui il diritto di ripensamento entro 4 giorni. Il regolamento ECSP prevede che l’investitore sostenga un test d’ingresso mirato a valutare la comprensione del rischio, l’esperienza. Inoltre la situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento; verrà anche valutata la capacità di sostenere eventuali perdite, attraverso un apposito simulatore.

Questo scenario consentirà alle migliori realtà del nostro paese di confrontarsi con una dimensione europea che potrà accelerare il loro percorso di crescita, da una parte, e dall’altra garantirà agli investitori privati maggiore selezione e tutela.

Doorway ha inoltre scelto alcuni mesi fa di cambiare il proprio assetto organizzativo trasformandosi in SpA, con un modello di governance strutturato. E garantito da membri del CDA e del collegio sindacale di elevata professionalità ed esperienza.

Antonella Grassigli, founder e CEO di Doorway

“È un periodo di cambiamento e di crescita per il settore in cui operiamo. La partenza di una stagione in cui solo le piattaforme che hanno superato le severe autorizzazioni di Consob e Banca D’Italia potranno continuare ad operare. Siamo convinti che questo nuovo scenario consentirà alle migliori realtà del nostro paese di confrontarsi con una dimensione europea che potrà accelerare il loro percorso di crescita, da una parte, e dall’altra garantirà agli investitori privati maggiore selezione e tutela. Per Doorway, l’autorizzazione segna finalmente l’avvio del percorso di internazionalizzazione, coerente con la nostra missione di favorire lo sviluppo di un’economia sostenibile ed innovativa, attraverso la leva degli investimenti dei privati”.

CHI E’ DOORWAY

Doorway SPA Società Benefit (www.doorwayplatform.com) è una fintech italiana. Abilita l’investimento diretto in Venture Capital da parte di investitori privati e corporate, attraverso una piattaforma tecnologica autorizzata Consob. Propone alla sua comunità di investitori un numero selezionato di startup e scaleup, italiane e internazionali, valutate secondo i criteri utilizzati dal Venture Capital. E, tra i pochi in Italia, in base all’impatto sociale e alla sostenibilità secondo i criteri ESG. Operativa dal 2019 ha veicolato investimenti per oltre 25 mln di euro su 37 aziende, di cui più della metà a leadership femminile o con significativo impatto sociale o ambientale. Collabora con club di business angel, acceleratori, incubatori, VC Italiani e internazionali e con advisor finanziari specializzati nella quotazione all’European Growth Market. L’obiettivo è quello di favorire il rapido sviluppo delle startup investite e accelerare la creazione di valore per gli investitori.