Luca Lo Po’ pivot di DWF in Europa

Lo studio legale DWF ha nominato Luca Lo Po’ (nella foto) responsabile europeo della practice di debt capital market.

Luca Lo Po’ oggi partner e head of financial services & capital markets avrà il compito di sviluppare il posizionamento, domestico ed internazionale, dello studio nel settore del DCM. Svilupperà i rapporti con enti creditizi, istituti finanziari, fondi e altri operatori del segmento del private debt. Nonché di rafforzare le attività cross-border tra i vari uffici europei dello studio legale.

Lo studio legale punta ai mercati internazionali

«Questa nomina – commenta Lo Po’- testimonia la volontà dello studio legale di investire sulla crescita di una practice fondamentale, quale quella inerente il capital market. Contribuirò all’affermazione della società come studio di riferimento, per clientela nazionale ed internazionale, per le operazioni sul mercato dei capitali».

Michele Cicchetti managing partner di DWF in Italia

«Luca è un professionista stimato nel settore e che ha dato avvio alla practice di diritto dei mercati finanziari in Italia per DWF. In quanto la stessa testimonia la centralità del nostro paese all’interno del percorso di crescita dello studio. Lo Po’ contribuirà a sviluppare la capability dello studio in un settore che riteniamo di primaria importanza».

Nel 2019 lo studio aveva inquadrato l’avvocato Francesco Falco come head of compliance (Italy). Falco ha collaborato, dapprima, con lo Studio Lombardi Molinari (oggi Lombardi Segni) e, successivamente, con lo Studio Paul Hastings, maturando un’importante esperienza sia nel settore del contenzioso che in quello della compliance, da ultimo arricchita con un’esperienza professionale di un anno a New York. Questo percorso consente all’avvocato di assistere società italiane e straniere in tematiche particolarmente complesse, con il valore aggiunto di una visione strategica propria del litigator.

