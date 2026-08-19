Il risparmio e le PMI: un legame che cambia la crescita

Il superamento stabile della soglia dei mille miliardi nel risparmio gestito non è soltanto un dato tecnico: è una fotografia della struttura economica italiana. L’Italia è un Paese dove la ricchezza privata è molto più ampia della ricchezza pubblica. E dove famiglie e investitori individuali rappresentano una risorsa potenziale enorme per la crescita. Il punto è che questa ricchezza, pur essendo abbondante, non sempre riesce a trasformarsi in capitale produttivo per le imprese, soprattutto per le PMI che costituiscono il cuore del sistema industriale nazionale.

La crescita del risparmio gestito mostra un sistema finanziario che ha recuperato terreno dopo la contrazione del 2022 e che oggi si muove con maggiore equilibrio tra investimenti domestici e internazionali. Le banche hanno più che raddoppiato le masse amministrate, mentre le SGR continuano a rappresentare il canale principale. Nei portafogli, accanto ai fondi esteri e alle obbligazioni internazionali, resta molto forte la presenza dei titoli pubblici italiani, con i BTP che da soli valgono oltre 240 miliardi.

Il tema non è solo dove si investe ma dove si potrebbe investire domani

Le PMI italiane hanno bisogno di capitale per crescere, innovare, digitalizzare, internazionalizzarsi. Hanno bisogno di strumenti finanziari che permettano loro di accedere a risorse stabili e di lungo periodo, senza dipendere esclusivamente dal credito bancario. E il risparmio gestito, con la sua massa imponente, potrebbe essere una delle risposte più efficaci.

La sfida è creare un ponte tra risparmio privato e economia reale

Bisognerebbe costruire prodotti finanziari che permettano ai risparmiatori di investire in modo sicuro e diversificato nelle imprese italiane, senza rinunciare alla tutela del capitale. Significa sviluppare fondi dedicati alle PMI, strumenti di private debt, veicoli di private equity accessibili, piattaforme che facilitino l’incontro tra investitori e aziende. E inoltre significa anche rafforzare la cultura finanziaria, perché un risparmiatore consapevole è più disposto a investire in strumenti che sostengono la crescita del Paese.

Un motore di sviluppo se riesce a convogliare una parte delle risorse

Il risparmio gestito può diventare un motore di sviluppo se riesce a convogliare una parte delle risorse oggi allocate in obbligazioni estere o fondi internazionali verso progetti industriali italiani. Non si tratta di sostituire gli investimenti globali, ma di affiancarli con una quota dedicata all’economia reale. Le PMI, dal canto loro, possono beneficiare di capitali più pazienti, meno ciclici e più orientati alla crescita di lungo periodo. È un modello che in altri Paesi ha già dimostrato di funzionare: basti pensare al ruolo dei fondi pensione negli Stati Uniti o dei fondi infrastrutturali nel Regno Unito.

In sintesi, il risparmio gestito e le PMI non sono mondi separati. Sono due facce della stessa economia. Collegarli in modo più efficace significa dare all’Italia una leva di sviluppo che pochi altri Paesi possiedono con la stessa intensità. E significa trasformare una ricchezza privata in una ricchezza collettiva, capace di generare valore per il futuro.