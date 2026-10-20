OroFacile invita a ripensare i gioielli dimenticati

Uno scheletro sorridente, ricoperto di gioielli, osserva i passanti e lancia una provocazione tanto semplice quanto efficace: vuoi davvero essere il più ricco del cimitero? È questa l’idea al centro della nuova campagna out of home di OroFacile, firmata da Hypecom e pianificata nelle metropolitane di Milano, Roma, Torino e Brescia.

L’immagine gioca con l’immaginario di Halloween e prende in giro un’abitudine molto diffusa: conservare oro e preziosi che da anni giacciono in cassetti, scatole e cassette di sicurezza. Un tesoro dimenticato che mantiene il proprio valore economico ma che, di fatto, non produce alcun beneficio per chi lo possiede. Il messaggio è diretto e accompagnato da una buona dose di autoironia. Accumulare oro senza utilizzarlo può trasformarsi in un paradosso: possedere un patrimonio che continua a dormire mentre la vita scorre. Lo scheletro della campagna sembra ricordare proprio questo. Arrivati al camposanto, difficilmente servirà sapere di essere stati i più ricchi del reparto.

OroFacile si smarca dalla comunicazione tradizionale

Con questa operazione, OroFacile prova a smarcarsi dalla comunicazione tradizionale del settore, spesso concentrata esclusivamente sulle quotazioni e sul bisogno immediato di liquidità. L’azienda punta invece sul concetto di valorizzazione. Se un gioiello non viene più indossato, se un regalo ha perso il suo significato o se un prezioso resta inutilizzato da anni, quel valore può essere trasformato in nuove opportunità, progetti personali o altre scelte di vita.

Da oltre dieci anni OroFacile opera nella compravendita di oro e metalli preziosi. Acquista oro, argento, gioielli usati, diamanti e orologi di lusso, offrendo servizi di valutazione e quotazioni aggiornate nel rispetto della normativa vigente. L’attività comprende anche il ritiro di oro rotto o inutilizzato e la stima di diamanti e segnatempo di pregio. Il mercato vede la presenza di operatori come Orocash, Banco Metalli, Affide e numerose reti di compro oro presenti sul territorio nazionale. OroFacile sceglie una strada diversa: meno enfasi sul prezzo esposto in vetrina e più attenzione al racconto. Un approccio che utilizza i linguaggi della cultura pop per rendere più vicino e comprensibile un settore spesso percepito come freddo e prettamente finanziario.

La campagna dimostra che anche un tema serio può essere affrontato con leggerezza. E il sorriso dello scheletro, in fondo, racchiude tutta la filosofia dell’operazione: meglio dare oggi un senso al valore che possediamo piuttosto che custodirlo per l’eternità sotto una lapide.